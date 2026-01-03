Slušaj vest

Nestanak čikaške naslednice bogatstva stečenog na slatkišima, Helen Brač, i danas zbunjuje istražitelje, gotovo pola veka kasnije.

Helen Brač nestala je 17. februara 1977. godine, a slučaj je prerastao u bizarnu priču koja uključuje „spaljene dnevnike, psihičke fenomene, prazan grob, falsifikovane čekove, mašinu za mlevenje mesa i ružičasti kadilak“.

I pored svih misterija i teorija koje su se godinama nizale, u ovoj priči i dalje nedostaje jedan ključni element – telo.

Helen Brač Foto: Printscreen/Youtube/CBS Chicago

Tiha naslednica sa neobičnim navikama

Helen se udajom našla u samom vrhu čuvenog čokoladnog carstva Brach’s Candy. Bila je povučena, tiha žena, ali i poznata po ekscentričnosti, naročito po kolekciji luksuznih automobila ofarbanih u zaštitne boje kompanije: ružičastu i lavandu.

U trenutku nestanka imala je 65 godina. Tog februarskog dana otišla je na zakazani pregled u klinici Mayo u Ročesteru, u saveznoj državi Minesoti.

Putovanje sa kojeg se nikada nije vratila

Istražitelji su tada utvrdili da je nakon pregleda Helen ušla u taksi i otišla na lokalni aerodrom. Njen kućepazitelj i lični pomoćnik, Džek Matlik, tvrdio je da ju je kasnije tog dana pokupio na aerodromu O’Hare u Čikagu.

Matlik je ispričao da je veći deo vikenda proveo s njom u njenoj vili sa 18 soba u bogatom predgrađu Glenvju, kao i da ju je poslednji put video kada ju je u ponedeljak ujutru odvezao nazad na aerodrom, odakle je trebalo da otputuje u svoj stan na Floridi.

Helen Brač, međutim, nikada nije stigla na odredište.

Kontradiktorne priče i sumnjivo ponašanje

Prijatelji koji su tog vikenda zvali njen dom u Glenvju rekli su policiji da se Helen nije javljala na telefon, već da im je Matlik davao različite i često protivrečne priče o tome gde se nalazi.

To, međutim, nije bilo jedino što je izazvalo sumnju. Prema pisanju PEOPLE-a, Matlik je detaljno očistio sobu za poslugu u vili, dao da se jedan od njenih kadilaka opere iznutra i spolja, te naručio dodatak za mašinu za mlevenje mesa u robnoj kući Marshall Field’s u Čikagu.

Uz to, unovčio je šest čekova navodno potpisanih od strane Helen, u ukupnom iznosu od 13.000 dolara. Kasnije je njen računovođa primetio da potpisi ne odgovaraju njenom rukopisu.

Matlik je tvrdio da su izgledali neobično jer je Helen povredila zglob kada joj je poklopac velikog kofera pao na ruku. Ipak, stručnjaci su zaključili da potpisi nisu njegovi – što je dodatno zakomplikovalo slučaj.

Čovek od poverenja… i glavni osumnjičeni

Matlik je radio za Helen i njenog supruga Frenka, člana porodice koja je osnovala Brach’s Candy, više od 20 godina. Nakon Frenkove smrti 1970, postao je njen „desna ruka“.

Uprkos tome, prošlo je skoro dve nedelje pre nego što je prijavio njen nestanak policiji. Navodno je pao na najmanje dva poligrafska testa, ali on nije bio jedini koji se našao pod lupom istražitelja.

Spaljeni dnevnici i „automatska pisanja“

Helenin brat, Čarls Vorhis, priznao je da je zajedno sa Matlikom spalio njene dnevnike, kao i takozvana „automatska pisanja“ – beleške koje je, prema njegovim rečima, pisala držeći olovku dok su je „psihičke sile“ vodile.

Vorhis, koji je po njenoj smrti imao pravo na prihod od fonda vrednog 500.000 dolara, rekao je tada:

„Mislim da Helen ne bi želela da iko to vidi.“

Helen Brač Foto: Printscreen: Youtube/CBS Chicago

Trgovac konjima i optužbe za zaveru ubistva

Još jedno ime koje se često pominjalo bio je trgovac konjima Ričard Bejli, od koga je Helen ranije kupila rasne konje u vrednosti od 300.000 dolara za koje su vlasti kasnije tvrdile da vrede znatno manje.

U federalnom postupku iz 1990-ih, Bejli i njegovi saradnici optuženi su za organizovanu prevaru bogatih klijenata, uglavnom udovica, koristeći čikaške štale kao paravan.

U optužnici se navodilo i da je Bejli navodno naručio Helenino ubistvo kao deo šire zavere, koja je uključivala i ubijanje desetina konja radi naplate osiguranja.

Iako nikada nije osuđen za njeno ubistvo, Bejli je 1994. godine dobio 30 godina zatvora zbog prevare i reketiranja. Sudija je tada naveo da visina kazne odražava i njegovu navodnu umešanost u zaveru da se Helen Brach ubije. Pušten je na slobodu 2019, a preminuo je 2023. u 93. godini.

Prazan grob i tajne koje su otišle u grob

Helen Brač proglašena je pravno mrtvom u maju 1984. godine. Njeno bogatstvo, koje je tada naraslo na više od 40 miliona dolara, raspodeljeno je prema testamentu – deo bratu, doživotna renta Matliku i najveći deo dobrotvornim organizacijama za zaštitu životinja.

Matlik je preminuo 14. februara 2011. godine u staračkom domu u Pensilvaniji, u 79. godini. Nikada nije optužen za njenu smrt, ali su neki pripadnici policije javno izjavili da veruju da je upravo on odgovoran.

Bivši agent ATF-a Džim DeLorto rekao je za ABC7:

„U grob je poneo najvažniju tajnu – šta se s njom zaista dogodilo i gde je završilo njeno telo. On je znao.“

Pošto Helenino telo nikada nije pronađeno, njen zvanični grob u porodičnoj parceli, pored supruga i voljenih pasa i dalje je prazan.

Godine 1990. vlasti su ekshumirale telo za koje su sumnjale da je njeno, ali je kasnije utvrđeno da nije. Slučaj, decenijama kasnije, ostaje nerazrešen.