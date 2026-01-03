Slušaj vest

Par je doživeo brodolom kada su njihovu jahtu okružili i potopili kitovi u blizini obale Kostarike. Ali ono što se desilo potom bilo je potpuno drugačije, preživeli su 66 dana plutajući Pacifikom u gumenom čamcu, spaseni zahvaljujući malom uređaju zvanom „Survivor“.

Brodolom i brzina reakcije

Vilijam i Simona Batler bili su tri nedelje na putovanju oko sveta na svojoj jahti dugoj 12 metara, oko 1.200 milja od obale, kada su ih kitovi potopili 15. juna 1989. godine.

U haosu su uspeli da spasu hranu, ribolovački pribor i pumpu težine 3 kg pod nazivom „Survivor-35“ – ručno upravljanu pumpu koja slanu vodu pretvara u pitku. Zbog ove brzo donete odluke, Batleri su preživeli dve i po meseca plutajući na gumenom čamcu.

66 dana na moru

Tokom više od dva meseca, preživljavali su uglavnom na sirovoj ribi i tri litra pitke vode dnevno koju je Vilijam, tada 60-godišnjak, uspevao da izvuče iz pumpe.

Na kraju 66-dnevne agonije, Batleri su spašeni od strane kostarikanske Obalske straže i prebačeni u bolnicu u primorskom gradu Golfito. Uprkos svim izazovima, bili su u relativno dobrom zdravstvenom stanju, osim što su bili dehidrirani i ozbiljno opekli od sunca.

Iz bolničkog kreveta, Vilijam je novinarima rekao:

„Prinuđavao sam sebe da jedem skoro kilogram ribljeg mesa dnevno, i primorao sam i svoju suprugu da jede.“

I pored ribe, oboje su izgubili po oko 23 kilograma tokom boravka na moru.

Opasnosti koje su preživeli

Tokom lutanja Pacifikom, Batleri su se suočili sa napadima ajkula i napadima ribe koja se hranila u naletima panike. Njihova priča privukla je interesovanja za knjigu i film, ali oni su, nakon spasavanja, želeli samo da se odmore na čvrstoj zemlji.

„Idemo da se odmorimo i da se maknemo od okeana na neko vreme, u planine i ravnice“, rekao je Vilijam tada.

Dug život na moru

Vilijam je preminuo u junu 2024. godine, dok je Simona pre njega umrla nekoliko godina ranije. Njegova oporuka i sećanja evociraju njegov strastveni život na moru koji je počeo još sa 14 godina, kada je kapetanisao svoju prvu plovidbu od Havane do Varadera na maloj jahti od 4,5 metra.

„Vilijam je kapetanisao bezbrojne plovidbe, uključujući lov na blago, ribolov, tri transatlantske plovidbe, obilazak Rta Horn i pokušaj kruga oko sveta koji se završio kada su kitovi potopili njegovu jahtu ‘Siboney’“, stoji u oporuci.

Tokom svog života na moru, Vilijam je prešao više od 74.000 nautičkih milja sa svojom decom, unucima i mnogim članovima posade, na jahtama Siboney i New Chance – koje je on s ljubavlju nazivao „svoje dve gospodare mora“.

