Kralj Čarls III odao je dirljivu počast Evi Šlos, preživeloj logor Aušvic i polusestri Ane Frank, koja je preminula u 96. godini života.

Eva Šlos bila je suosnivač i počasna predsednica Fondacije Ane Frank, čiji je pokrovitelj kraljica Kamila, a ceo svoj život posvetila je borbi protiv mržnje, netrpeljivosti i zaborava.

„Nezamislivi užasi koje je preživela“

U emotivnoj izjavi objavljenoj na mreži X, kralj Čarls se, zajedno sa kraljicom Kamilom, oprostio od Eve rečima punim poštovanja:

„Moja supruga i ja duboko smo ožalošćeni zbog smrti Eve Šlos. Užasima koje je preživela kao mlada žena nemoguće je u potpunosti pojmiti razmere, a ipak je ostatak svog života posvetila prevazilaženju mržnje i predrasuda, promovišući dobrotu, hrabrost, razumevanje i otpornost kroz svoj neumorni rad u Fondaciji Ane Frank Ujedinjenog Kraljevstva i u edukaciji o Holokaustu širom sveta.“

Duboko lično poštovanje

Kralj je istakao i ličnu povezanost sa Evom Šlost:

„Oboje smo bili privilegovani i ponosni što smo je poznavali i duboko smo joj se divili.“

Poruku je zaključio snažnom i simboličnom rečenicom:

„Neka njeno sećanje bude blagoslov svima.“

Život posvećen sećanju i borbi protiv mržnje

Eva Šlos je kao tinejdžerka preživela Aušvic, dok su mnogi članovi njene porodice stradali u Holokaustu. Nakon rata njena majka udala se za Otoa Franka, oca Ane Frank, čime je postala njena polusestra.

Decenijama je neumorno govorila o svom iskustvu, obraćala se mladima širom sveta i upozoravala na opasnosti mržnje, diskriminacije i ravnodušnosti.

Njena smrt predstavlja ogroman gubitak, ali njena poruka o hrabrosti, empatiji i odgovornosti da se istorija nikada ne ponovi – ostaje snažnija nego ikad.