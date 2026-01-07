Slušaj vest

Zamislite idiličnu sliku neobičnog i naizgled potpuno nespojivog bračnog para. Ona je vitka, nežna i tamnoputa princeza iz Južne Afrike, a on moćni Rus sa Altaja, snažan poput planina iz kojih potiče. Na prvi pogled, delovalo je da je njihova ljubav nemoguća, ali Artem i Zenki Sidorenko danas su dokaz da su iskrena osećanja jača od svih kulturoloških, geografskih i životnih razlika.

Njihova priča počela je sasvim slučajno, daleko od Rusije i Afrike, a završila se srećnim brakom koji traje već godinama.

"Još od detinjstva sam voleo tamnopute devojke. Verovatno zato što ih nije bilo u našem Altajskom kraju. Roditeljima sam uvek govorio: 'Kad porastem, oženiću se Afrikankom'", priseća se Artem.

Iako tada nije mogao ni da zamisli da će mu se dečačka želja zaista ostvariti, sudbina je imala svoje planove. Kako sam kaže, inspirisao ga je i primer njegovog poznatog zemljaka, umetnika i nekadašnjeg guvernera Mihaila Jevdokimova.

Sudbinski susret na Tajlandu

Prava afrička ljubav u Artemov život ušla je na Tajlandu, gde je otišao zbog posla. Na jednoj plaži upoznao je prelepu Zenki, tamnoputu lepoticu iz Južne Afrike, koja potiče iz uglednog aristokratskog plemena Mijen i tehnički ima titulu princeze.

"Otišao sam da radim na Tajlandu. I tamo, na plaži, upoznao sam prelepu Cakani. Čini mi se da je to bio sudbinski susret", priča Artem.

Ispostavilo se da je i Zenki došla na Tajland zbog posla. Radila je kao model i nastavnica engleskog jezika. Sudbonosni trenutak dogodio se kada ga je zamolila da nju i prijateljicu fotografiše. Artem nije oklevao, odmah je zatražio njen broj telefona.

"Odgovorila je: 'Super, sjajno, hajde da se uskoro vidimo'. Samo nedelju dana kasnije shvatili smo da više jednostavno ne možemo jedno bez drugog", iskreno priznaje Artem.

Cakani svog budućeg muža pamti po snažnom prvom utisku.

"Jednostavno me je očarala njegova visina, snaga i ruski šarm. A još više me je osvojila činjenica da je Artem bio spreman da mi pomogne po kući. Nijedan muškarac u Africi nikada ne bi pristao na to", naglašava ona.

Dva venčanja, dve kulture i jedno veliko srce

Samo godinu dana kasnije, par je odlučio da svoju ljubav kruniše brakom. Organizovali su čak dva venčanja. Jedno u evropskom stilu, a drugo tradicionalno afričko, uz poštovanje svih običaja i rituala.

Artem je tada prvi put otputovao u Južnu Afriku kako bi upoznao njenu širu porodicu.

"Njeno pleme broji oko 500 članova. Njihov zajednički predak je Zenkin pradeda, koji je imao devet žena i čak 1.000 grla stoke. Bio sam potpuno zatečen. Svi nose tradicionalnu odeću i ne nose donji veš u evropskom smislu. Njeni roditelji bili su posebno iznenađeni time što pomažem ženi po kući, jer kod njih muškarci to ne rade", objašnjava Artem.

Pre nego što je postao zakoniti suprug afričke princeze, morao je da prođe ozbiljan razgovor sa njenim roditeljima.

"Čak su me naterali da popunim poseban formular. Morao sam da im ispričam gde i kako su se upoznali moji roditelji. Kada su sve saznali, prihvatili su me, zagrlili i poljubili. Ipak, morao sam da ispoštujem i tradiciju plaćanja lobole. Duvan i lula za baku, jakna za tasta i topli ruski šal za taštu", priča Artem.

Kao mladoženja, nedelju dana je živeo u posebnoj kući na imanju Cakaninih roditelja, na obali reke Limpopo.

Raskošno afričko venčanje okupilo je oko 500 članova njenog plemena. Gospoda su nosila svečana odela, dame haljine sa dubokim dekolteima, a slavlje je trajalo tri dana uz ritmove tam-tamova i zvuke vuvuzela.

"Potrošili smo svu našu ušteđevinu od šest godina na venčanje. Ali ljubav se isplati", iskreno kaže Artem.

Novi život u Rusiji

Princeza Zenki uzela je prezime svog supruga i postala Cakani Sidorenko. Zajedno su odlučili da život nastave u Rusiji, u gradu Jarovoje, u Altajskim planinama.

"U početku sam se užasno plašila ove udaljene ruske zemlje i surove zime. Ali ljudi su me neverovatno toplo dočekali. Vikali su mi koliko sam lepa i takmičili se da se slikaju sa mnom. A sneg sam obožavala. Čim sam ga videla, bacila sam se u snežni nanos", priseća se Zenki sa osmehom.

Danas ovaj egzotični par vodi sopstveni turistički kamp i školu engleskog jezika na Altaju. Zenki vredno uči ruski jezik i savladava kulinarske veštine. Pravi peljmene, sprema haringu pod krznenim kaputom i vešto kiseli krastavce.

Ipak, Afriku nije zaboravila. Njena velika želja je da jednog dana u domovini otvori školu ruskog jezika. Za sada sa porodicom komunicira putem video poziva.

