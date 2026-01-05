Slušaj vest

Božićni post se završava, a sam post, kao duhovna praksa, mnogo je više od uzdržavanja određene hrane. To je vreme introspekcije, molitve i odricanja od loših misli i dela. Ali šta je sa intimnim odnosima tokom perioda posta? Šta to zapravo znači post? Božićni post završava se večeras

otac Predrag Popović Foto: Instagram

Naime, kako stručnjaci ističu, osim što se treba uzdržavati od određenih namirnica, za taj dan važe i neka pravila, posebno kada su u pitanju odnosi s drugim ljudima, pa i partnerima. Otac Predrag Popović dao je detaljno objašnjenje šta je post.

- Kliše bi bio da kažem da post nije samo telesno uzdržavanje, nego i duhovni podvizi i tako dalje. Mnogi su danas postavili pitanje da li vegani i vegeterijanci stalno poste, pa mi onda kažemo da to nije isto. Moramo da se molimo, a šta ako se oni mole non-stop? Da li su onda oni isposnici ili nisu? Post mu dođe kao neka vrsta perioda kada više zađemo u njivu, u njivu duše naše, u voćnjak taj, u taj povrtnjak i krenemo malo više da plevimo korov u sebi - naglasio je otac Popović.

posna trpeza Foto: Shutterstock

Otac je naglasio da svi zaboravljamo jednu veoma važnu stavku posta.

- Ispovest jeste ispovedanje onog lošeg što smo mi učinili, ali post nije samo to. Mi zaboravljamo jednu jako važnu dimenziju posta, a to je ispovedanje vere, ljubavi, nade. Post je posebno podsećanje na dobročinstvo, posebno mi sveštenici i vernici u crkvi treba da zađemo u narod, apostoli su to radili. Vi imate danas mnogo ljudi i žena koji ne izbijaju iz crkve, koji se mole non-stop Bogu i koji poste sve postove. Kao što reče sveštenik Varisej, ali su otišli tužni od Hrista i sebe nisu predali toj veri. Doći će devojka u kratkoj suknji u crkvu bez marame, neće znati pravila, ali prosto će je nešto privući, Gospod će je privući u crkvu. Ali će je osuditi kako je nepristojna i izbaciće je napolje. Džabe ti postovi, nas u stvari i post i liturgija pozivaju na zajednicu ljubavi, vere i širenja nade - rekao je otac Predrag Popović.

u toku je poslednja nedelja posta Foto: Filip Plavčić

Takođe, jednom prilikom je na Jutjub kanalu "Samo najbitnije" rešena dilema da li u postu partneru smeju da imaju intiman odnos.

- Post pored telesne, ima i duhovnu komponentu, vernici bi trebalo da se suzdrže od ružnih misli, loših dela, a posvete molitvi, pokajanju i dobročinstvu. Sveti Jovan je veoma slikovito opisao smisao četrdesetodnevnog posta. Ne samo da postiš stomakom, već i očima i sluhom, rukama i nogama i svim udovima tela. Ruke neka se uzdržavaju krađe, noge neka poste tako što neće hodati putevima greha. Kakva nam je korist ako ne jedemo meso i ribu, a ujedemo svoje bližnje? - prenosi kanal "Samo najbitnije" na Jutjubu.

Molitva Foto: Ilustracija/Profimedia

To dalje navodi da sami odlučujete kako ćete da se ponašate tokom posta.

- Uzdržavanje od svih telesnih zadovoljstava uzima se kao osnovna mera ponašanja tokom posta, zato ostavlja prostor vernicima da prema svojim rešenjima određuju od čega bi sve trebalo da se uzdržavaju - zaključuju oni.

