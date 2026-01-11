Abuše iz Etiopije sa retkim plavim očima, dečak iz Džinke

Mladi Etiopljanin po imenu Abuše privukao je pažnju fotografa i ljudi širom sveta zbog svojih retkih plavih očiju. Njegova jedinstvenost je toliko prepoznata da je proglašen jednim od 88 ljudi sa najlepšim očima na svetu – titula koju mu je i dalje teško da shvati. Međutim, život sa „najlepšim očima na svetu“ nije mu uvek bio lak.

Fotograf iz Kejptauna, Južna Afrika, koji je prvi video Abušea, opisao je susret:

„Imao je plave oči kakve nikada u životu nisam video! Kao dve male planete, a sa njima i najprijateljskije lice koje sam ikada sreo.“

Abuše iz Etiopije sa retkim plavim očima, dečak iz Džinke Foto: Eric Lafforgue/Exclusivepix Medi / Zuma Press / Profimedia

Retka bolest iza njegovih plavih očiju

Abuše je iz Džinke, u južnoj Etiopiji. Rođen je sa stanjem poznatim kao Vardenburgov sindrom, genetskom mutacijom koja utiče na pigment i razvoj boje očiju. Prema Nacionalnoj medicinskoj biblioteci SAD, ovo stanje je izuzetno retko i pogađa oko 1 od 40.000 ljudi.

Kada se rodio, njegovi roditelji su bili šokirani njegovim očima i mislili su da je slep. Međutim, nisu mogli da priušte dijagnozu ili lečenje. Vremenom su počeli da vide njegovu jedinstvenost i retko stanje kao „dar od Boga“.

Teški trenuci i snovi o fudbalu

Abuše iz Etiopije sa retkim plavim očima, dečak iz Džinke Foto: Eric Lafforgue/Exclusivepix Medi / Zuma Press / Profimedia

Kada ga je francuski fotograf Erik Laforg upoznao 2016. godine, Abuše je živeo sa bakom i dedom u maloj kolibi od pletiva i drveta. Nažalost, požar je uništio sve njihove stvari, ali su Abuše i njegova baka prošli bez ozbiljnih povreda. Jedino što je preživelo bila je crvena fudbalska lopta, koja mu je posebno draga. Njegov san je da jednog dana postane profesionalni fudbaler.

Abuše je veliki navijač Barselone i napadača Lionela Mesija.

Izazovi odrastanja

Pogledajte u galeriji kako Abuše sada izgleda:

1/5 Vidi galeriju Abuše iz Etiopije sa retkim plavim očima, dečak iz Džinke Foto: printscreen/youtube/Andisi Nyandoya

Nedavno je kreator sadržaja i fotograf Kle Hanigan, iz projekta „Živ kao vetar“, posetio Etiopiju i razgovarao sa Abušeom, koji sada ima 14 godina.

„Kada sam se rodio, mislili su da sam slep“, rekao je Abuše. „Kada su shvatili da mogu da vidim, neki su me nazvali prokletim, a mnogi mališani u selu nisu hteli da se igraju sa mnom. Upozorili su me: 'Moraš da popraviš oči.' Napustio sam dom, živeo na ulici i često se upuštao u tuče. Tako sam dobio ovu ranu pored desnog oka.“ Pokazao je lučne rezove pored oka.

