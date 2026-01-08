Slušaj vest

Ksue Leng se doselila u Srbiju, a potom i udala za Dejana. Preko tri godine proslavlja praznike u našoj zemlji i naučila je sve običaje. U januaru je gostovala u emisiji "150 minuta" na Prvoj gde je otkrila da je trudna, a u međuvremenu se porodila i na svet donela preslatku devojčicu Minju. Ksue je svoje pratioce na Instagramu nekoliko dana pred doček Nove 2026. godine obradovala novom lepom vešču - sa suprugom čeka još jednu bebu!

"2025. godina zaista je bio jako zanimljiva i srećna, jedva čekamo da provedemo 2026. godinu i čekamo našu drugu bebu. Želim svima srećnu i uspešnu 2026. godinu, hvala svima sto me volite, pratite i podržavate sve ovo što radim", napisala je Sue.

Slavi Božić

"Sve sam naučila od Dejana, tri godine spremam sve za Božić. Ove godine nisam toliko ja, nego svekrva. Pravili smo sarme, sadili smo žito, dočekivali goste. Na Badnje veče smo uzeli slamu i stavili na pod. Svekrva je uzela bombone i pare, prosipala je po podu, a mi smo dobili čokolade. Otišli smo u crkvu i palili badnjak. Svekrva je napravila česnicu, a niko nije našao novčić", rekla je nasmejano Ksue Leng letos dok je brojala sitno do porođaja.

Pogledajte u galeriji fotografije Ksue Leng i Dejana:

1/6 Vidi galeriju Ksue Leng Foto: printscreen/instagram/mala.kineskinja

"Treba da se porodim za nekih mesec i po dana. Čekamo devojčicu. Zvaće se Minja. Nismo ni razmišljali o kineskom imenu jer će se ona roditi u Srbiji, ali mi ćemo je u našoj familiji zvati Utje. To ne znači Minja, to je nešto drugo", rekla je Ksue pred porođaj sa prvi mdetetom. Otkrila je i da nije želela da uzme prezime svog muža.

"Ne mogu da ga uzmem zato što bi meni napravilo haos. Morala bih da promenim sva dokumenta i u Kini i ovde. To su papiri koje ja sada jako teško mogu da dobijem. Svi su nas savetovali da ne uzimam prezime jer ne znamo da li ću moći da dođem do tih papira. U Kini inače ne postoji to da žena uzima prezime od muža. Nikad nisam čula za to, meni je to baš čudno ovde u Srbiji", rekla je Ksue tada.

Sa svekrvom se lepo slaže, istakla je, ali i priznala da pretpostavlja da će sukobi nastati čim se porodi.

"Moja svekrva i ja se družimo kao drugarice, sve pričamo. Nema nikakve svađe, slažemo se baš. Ja se samo bojim, kad se bude Minja rodila, da ćemo početi da se svađamo. Kinezi su jako strogi prema deci, a ovde ih babe i dede jako maze. Ja to ne mogu da podnesem. Mislim da ćemo se sigurno posvađati. Ja sam odmalena živela sa babom i dedom, oni su mene dosta mazili, ali moji roditelji jesu strogi. Minja će pričati na srpskom, ali mora da zna i kineski", rekla je Ksue Leng.

Bonus video: