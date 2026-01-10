Slušaj vest

Lekcije s Arktika pokazuju da se i u najtežim zimskim uslovima toplota može zadržati – često uz vrlo jednostavna i pristupačna rešenja.

Preživeti temperaturu od -52 °C zagrevajući motornu testeru otvorenim plamenom nije iskustvo koje deli mnogo ljudi. Arktički rendžer Džoš Spajs našao se upravo u toj situaciji – pokušavajući da odledi smrznute oštrice testere kako bi posekao dovoljno drva i preživeo noć na severu Aljaske, prenosi Sky News.

U galeriji pogledajte kako izgleda žvot na Arktiku na -52 °C:

1/8 Vidi galeriju Džoš Spajs živi na Arktiku na -52 stepena Foto: Printscreen/ Instagram/ staysanesleepoutside

Spajs patrolira područjem Arktičkog nacionalnog parka, gde sneg pada i do osam meseci godišnje, a zimi dan traje svega šest sati. Upravo zato ima jedinstveno iskustvo kada je reč o suočavanju s ekstremnom hladnoćom. U kontekstu visokih cena energije i sve oštrijih zima, njegovi saveti – kao i oni Harlija Drobe, gradonačelnika International Fallsa u Minesoti, grada poznatog kao “Ledena kutija Amerike” – zvuče iznenađujuće primenjivo.

Spajs, koji već 16 godina živi u Ferbanksu na Aljasci, naglašava da je ključno sprečiti gubitak toplote kroz ulaze i izlaze. Kada su temperature u njegovom okruženju pale na -41 °C, razlika između unutrašnjeg i spoljnog vazduha u njegovoj kolibi iznosila je čak 63 stepeni.

- Kad otvorite vrata, talas hladnog vazduha je brutalan - kaže. Idealno rešenje je zatvorena veranda, takozvani arktički ulaz, ali jednostavnija i jeftinija alternativa je okačiti debelo vuneno ćebe preko vrata kako bi se stvorio dodatni toplotni tampon.

Još jedan jednostavan trik je nanošenje providne folije na ivice prozora pomoću fena za kosu. Ako je dobro zategnuta, folija zatvara sitne pukotine kroz koje ulazi hladan vzduh. “I najmanje propuštanje vazduha, koje je neprimetno u toplijim mesecima, zimi se oseti kao ledeni mlaz”, objašnjava Spajs. U ekstremnim uslovima, kondenzacija na staklu može čak i da se zamrzne, dodatno hladeći prostor.

Zašto je peć na drva zlata vredna

- Peći na drva su izuzetno važne jer daju toplotu s malo vlage - kaže Spajs. Suv vazduh pomaže telu da se efikasnije zagreje jer vlaga ne ostaje zarobljena na koži i u odeći. To je posebno važno nakon boravka na hladnoći, kada znoj ispod slojeva odeće na ekstremnim temperaturama može da se pretvori u mraz.

- Imao sam bukvalno ledene ploče na licu i glavi - priseća se. Gradonačelnik Droba se slaže:

- Mi slavimo hladnoću, ali kad postane ekstremna, svi se instinktivno približavamo kaminu.

Uložite u pravu obuću – i to broj veću

Za one koji nisu navikli na temperature ispod nule, dobra obuća je presudna. International Falls beleži temperature i do -48 °C, a zimi se po zaleđenim jezerima čak voze automobili. Spajs savetuje kupovinu čizama broj većih kako bi u njih stale debele čarape i ulošci, bez stezanja stopala. Dobra cirkulacija krvi ključna je za toplotu. Uz to preporučuje rukavice s tankom postavom za precizne zadatke i slojevitu odeću, ali od materijala koji zaista zadržavaju toplotu, poput vunenog donjeg veša.

“Test s mačkom”

Spajs ima i neobičan, ali efikasan test za hladnoću u domu – mačku.

- Moja je kao kanarinac u rudniku - kaže. Ako joj je negde hladno, to je znak da i ljudima nije prijatno. Posebno ističe podove: tvrde, nepokrivene površine zimi su najveći izvor hladnoće.

- Dovoljno je staviti tepih ili ćebe i cela soba odmah deluje toplije - zaključuje.

Video: Sneg u Beogradu