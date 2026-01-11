Slušaj vest

Čovek koji je nakratko bio klinički mrtavnakon teške alergijske reakcije tvrdi da je tokom tog iskustva doživeo spoznaje koje su mu zauvek promenile pogled na život – i na samu stvarnost. Metju Melton bio je na koncertu kada je posegnuo za naizgled bezazlenom kesicom semenki suncokreta. Ubrzo nakon toga primetio je osip koji je počeo da se širi po vratu, a kako su se simptomi pogoršavali, shvatio je da se dešava nešto ozbiljno. Hitno je prevezen u bolnicu, gde su mu lekari dali antihistaminike i steroide kako bi zaustavili alergijsku reakciju.

Međutim, tada se, prema njegovim rečima, dogodilo nešto neočekivano – srce mu je stalo. Metju tvrdi da je u tom trenutku bio “odbačen u crvotočinu” i da se našao na neobičnom mestu van fizičkog sveta. Svoje iskustvo opisao je na Jutjub kanalu "The Other Side Near Death Experience", rekavši da tada više nije imao osećaj tela, očiju ni prostora kakav poznajemo. “U trenutku kada umreš, više nisi u fizičkom svetu. Ono što sam doživljavao kao tamu možda uopšte nema veze sa svetlom ili tamom”, ispričao je.

Osećaj izlaska iz tela opisao je kao čisto blaženstvo. “Kao da je sav teret sveta nestao. Osetio sam šta znači biti istinski slobodan i ko zapravo jesmo”, rekao je. Nakon toga, tvrdi, doživeo je snažnu spoznaju da je život kakav poznajemo svojevrsna iluzija, te da postoji dublja, često pogrešno shvaćena priroda stvarnosti.

Povratak u telo, međutim, bio je sve samo ne prijatan. “Osećaj ponovnog ulaska u ljudsko telo bio je najgori koji sam ikada doživeo. Povratak gravitacije i taj osećaj zarobljenosti bili su užasni”, priseća se. Ipak, dodaje da je iz iskustva izvukao i nešto pozitivno – uverenje da život ima svrhu i da smo ovde kako bismo nešto naučili.

Lekari su mu kasnije objasnili da su ga “na trenutak izgubili” pre nego što su ga reanimirali u operacionoj sali. Utvrđeno je da je imao alergijsku reakciju na pesticide korišćene na grickalicama, a zatim i anafilaktički šok na primljene steroide.

Iskustvo bliske smrti podstaklo ga je da preispita sopstveni život i, kako kaže, postane brižnija i svesnija osoba. Iako ne tvrdi da ima sve odgovore, uveren je da nakon smrti postoji nešto – nešto što bi, prema njegovim rečima, “oduševilo svakoga”.

