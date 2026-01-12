Slušaj vest

Srbiju "šiba" minus, posle gotovo decenije smo se suočili sa temperaturama ispod nule. Mnogi teško podnose mraz, ali ne znaju da bi se ljudi iz ruskog grada Jakutsku "kuvali" na naših -10 °C!

U sibirskom gradu živa pada u "provaliju", i to do -71 °C! Sem toga, prosečna temperatura u januaru iznosi oko −50 stepeni.

Mnogi se pitaju kako ljudi preživljavaju ove neljudske uslove. Neke od odgovora dala je i Marija Solko, žiteljka Jakutska. Svoje komentare podelila je sa svetom u videu. Dala je odgovore kako izgledaju kuće pri ekstremnoj hladnoći, kako preživljavaju, ali i kako se greju.

Zemlja hladnija od vazduha

Većina stanovnika se greje kao i u Beogradu - na centralno grejanje. Međutim, iako nije logično, toplovodne cevi se ne nalaze ispod zemlje zbog smrznutog tla, već iznad zemlje! To je presedan u odnosu na ostatak sveta. Glavni problem ovog sistema je što stanari ne mogu da regulišu temperaturu –u stanu može biti ili prehladno ili pretoplo.

S druge strane, oni koji imaju individualno grejanje na gas, mogu sami da podešavaju temperaturu u domu. Marija je otkrila i veliku razliku u cenama. Dok je ona u decembru platila svega osam dolara, njeni rođaci u zgradi s centralnim grejanjem dobili su račun od čak 130 dolara.

Kako bi se toplota zadržala unutra, zgrade često imaju troja ulaznih vrata, a gotovo sve kuće su drvene, jer se takav materijal najbolje prilagođava ekstremnim uslovima. Kao prirodna izolacija koristi se mahovina, kojom se popunjavaju prostori između greda.

Nema odmrzavanja

Jakutsk se nalazi oko 450 kilometara južno od Arktičkog kruga, a ono što ga čini posebnim jeste činjenica da setlo nikada ne odmrzava, čak ni leti. Iako temperature tokom leta mogu da premaše 30 stepeni, zemlja ostaje trajno zaleđena.

Grad ima oko 355.500 stanovnika, a ljudi se uglavnom bave stočarstvom i ribolovom. Stanovnici kažu da hladnoću gotovo i ne osećaju, jer se telo i mozak vremenom naviknu na ekstremne uslove.

U najhladnijem naseljenom mestu na svetu Ojmjakonu, nema kanalizacije jer se cevi smrzavaju. Toaleti su uglavnom van kuća, mobilni telefoni se lede, a automobili se zimi ne gase preko noći, jer ujutru ne bi mogli da ih upale.

