U jednoj bolnici u Rumuniji zabeležen je incident u kojem je pacijentkinja ostala bez novca dok je bila na operaciji. Prema informacijama iz istrage, slučaj je prijavljen policiji u Ploeštiju u petak oko 10.30 časova, nakon što je žena, smeštena na odeljenju Boldesku, primetila da iz njenog novčanika nedostaje veća suma novca.

Osumnjičena pacijentkinja iz istog odeljenja

Pacijent u bolnici i aparat za proveru rada srca
Pacijentkinja pokradena dok je bila na operaciji Foto: Shutterstock

Policijski službenici su odmah izašli na teren, obavili uviđaj i potvrdili da je do krađe zaista došlo. Daljom proverom utvrđeno je da se sumnja odnosi na ženu iz mesta Gura Vitioarei, koja je u tom trenutku bila hospitalizovana u istoj bolnici i na istom odeljenju kao i oštećena pacijentkinja.

Kako je došlo do krađe

Prema navodima iz istrage, pacijentkinja je pre operacije ostavila lične stvari, među kojima i novčanik sa više od 600 leja (oko 13 hiljada dinara), u operacionoj sali. Po povratku u sobu, primetila je da joj nedostaje 500 leja (oko 11 hiljada dinara), što je odmah prijavila medicinskom osoblju i policiji.

Trudnica u bolnici
Pacijentkinja pokradena dok je bila na operaciji Foto: Mikhail Reshetnikov / Alamy / Profimedia

Novac vraćen, postupak se nastavlja

Iako je osumnjičena žena naknadno vratila ukradeni iznos od 500 leja, protiv nje je pokrenut krivični postupak zbog krađe. Policija okruga Prahova potvrdila je da je novac vraćen, ali da se istraga nastavlja, te da će osumnjičena odgovarati u skladu sa zakonom.

(Kurir.rs/Libertatea)

