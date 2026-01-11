Slušaj vest

Mirjam Elizabet Rodrigez Martinez iz San Fernanda postala je simbol borbe protiv kartela nakon što je 2012. godine nestala njena ćerka Karen Alehandra Salinas Rodriguez. Karen je imala samo 20 godina kada su je silom odveli članovi kartela Los Zeta. Od porodice su tražili otkupninu u hiljadama dolara, ali uprkos njihovim naporima, devojka je ubijena, a posmrtni ostaci pronađeni su tek 2014. godine na napuštenom ranču.

Samostalna potraga za pravdom

Nakon što vlasti nisu reagovale iako su imale saznanja o umešanosti kartela, Mirjam je odlučila da sama pronađe ubice svoje kćerke. Putem lažnih identiteta, prerušavanja i simulacije raznih uloga, putovala je širom Meksika, pa čak i Teksasa, prateći tragove i hvatajući članove kartela.

Lov na članove kartela

Jedan od njenih ciljeva bio je i mladi cvećar, kojeg je lokalizovala zahvaljujući doušniku. Naoružana pištoljem, pronašla ga je među prodavcima na meksičkoj granici. Iako je pokušao da pobegne, Mirjam ga je zadržala sat vremena dok policija nije stigla. Zahvaljujući njenoj istrajnosti, uhapšeno je najmanje deset članova kartela.

Strategija i detektivski instinkt

Dok je još tragala za kćerkom, Mirjam je razgovarala sa jednim članom Los Zete, koji je tvrdio da ne zna gde je Karen i čak ponudio da će je naći za 2.000 dolara. Posle detaljnog istraživanja društvenih mreža, uspela je da identifikuje muškarca po nadimku Sama, a zatim pratila njegovu ženu i zapisala adresu. Kako ne bi bila prepoznata, ofarbala je kosu i obukla staru uniformu iz vremena dok je radila u Ministarstvu zdravstva, sprovodeći lažnu anketu u komšiluku.

Konačno hapšenje i tragičan kraj

U septembru 2014. godine njen sin Luis prepoznao je Samu u svojoj prodavnici i pozvao policiju, što je dovelo do njegovog hapšenja. Međutim, borba za pravdu koštala je Mirjam života - 2017. godine, na Dan majki, ubijena je pred svojom kućom sa 12 metaka, što je bio očigledan znak osvete kartela. Taj događaj izazvao je proteste širom Meksika.

Priznanje i poštovanje

Jedan od policajaca koji joj je pomagao rekao je: "Pregledao sam njenu dokumentaciju. Detalji i informacije koje je uspela da prikupi i to potpuno sama su neverovatni. Bila mi je čast pomoći joj koliko sam mogao."

U svom gradu San Fernandu, Mirjam Elizabet Rodrigez Martinez proglašena je za heroja, ostavljajući neizbrisiv trag kao simbol majčinske hrabrosti i borbe za pravdu.

Pogledajte video: Zanimljiva životna priča bake Milene