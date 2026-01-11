Slušaj vest

Supruga muškarca koji je nestao nakon što je ušao i potom izašao iz bolnice u saveznoj državi Masačusets ne odustaje od potrage za njim, iako su prošla više od dva meseca bez ikakvog traga.

Leonard Merkjuri, star 57 godina, poslednji put je viđen oko 2 sata ujutru 31. oktobra, kada je napustio Heywood bolnicu u gradu Gardner i uputio se u pravcu biciklističke staze, navodi se na poternici koju je objavila Policijska uprava Gardnera.

Leonard Merkjuri Foto: Gofoundme

Nestao bos i u bolničkoj odeći

Prema navodima policije, Merkjuri je visok oko 183 centimetra i težak približno 88 kilograma. U trenutku nestanka bio je obučen isključivo u bolničku odeću i nije imao obuću.

Policija je saopštila da je zabrinuta za njegovo zdravstveno stanje i da veruje da mu je potrebna medicinska pomoć, ističući da su svest zajednice i pomoć građana od ključnog značaja.

Supruga se stalno vraća na mesto nestanka

Više od dva meseca nakon nestanka, njegova supruga Nikol La Guere izjavila je za lokalnu televiziju WHDH da i dalje veruje da će njen muž biti pronađen živ. Kako kaže, često se vraća u krug Heywood bolnice, nadajući se da će pronaći neki trag koji bi mogao da objasni gde je Leonard otišao.

„Nije ovde, ali onda se postavlja pitanje gde je? Gde si?“ rekla je ona, dodajući da je nebrojeno puta pretraživala područje iza bolnice.

Bio zadržan zbog mentalnog zdravlja

La Guere je za WHDH-TV i Boston 25 News ispričala da je njen suprug primljen u bolnicu zbog problema sa mentalnim zdravljem i da mu je određen takozvani Section 12, privremeni prinudni psihijatrijski nadzor.

Nekoliko sati kasnije, policija joj je pokucala na vrata i obavestila je da je njen suprug nestao iz bolnice.

„Tada su mi rekli da je razbio prozor“, prisetila se ona, dodajući da joj je rečeno i da se nekako popeo na krov bolnice, skočio na zemlju, a zatim pobegao u šumu.

Foto: Gofoundme

Bez tragova uprkos opsežnoj potrazi

Nakon nestanka, policija Gardnera i brojni volonteri organizovali su opsežnu potragu, pretražujući šumu u blizini bolnice, kao i delove obližnjeg jezera, u pokušaju da pronađu bilo kakav trag koji bi ukazao na to šta se dogodilo.

Nikol La Guere pokrenula je i GoFundMe kampanju kako bi prikupila novac za angažovanje privatnih istražitelja.

„Od dana njegovog nestanka, naša porodica živi u slomljenom srcu i neizvesnosti, ne znajući da li je bezbedan, da li je povređen ili gde se nalazi“, navodi se na stranici kampanje.

Privatni istražitelj Patrik Aubuhon izjavio je za WHDH-TV da je situacija izuzetno zabrinjavajuća.

„Imao je samo bolničke pantalone i majicu, što znači da nije bio adekvatno zaštićen od hladnoće. Hipotermija je prva stvar na koju morate pomisliti“, rekao je on, dodajući da je cilj potrage da se bar utvrdi da se Mercury ne nalazi u tom području.

Do sada, potraga nije dala nikakve konkretne rezultate.

Policija ponovo apeluje na javnost

Policijska uprava Gardnera objavila je u novembru ažuriranu poternicu i ponovo zatražila pomoć građana, navodeći da je moguće da je nestali muškarac dezorijentisan.

„Najviše me boli što nemam odgovore“

Nikol La Guere priznaje da je i dalje duboko potresena zbog svega što se dogodilo.

„Većinu dana sam jako ljuta, jer nemam odgovore“, rekla je ona.

Ipak, uprkos bolu i neizvesnosti, ističe da neće odustati i da nastavlja da proverava svaki trag u nadi da će pronaći bilo kakav znak svog muža.