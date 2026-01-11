Slušaj vest

Eva (38) iz Dallasa dugo je verovala da je njen biološki otac Dag, čovek koji ju je odgajao i koji je preminuo kada je imala sedam godina. No, istina je bila mnogo složenija: njeni roditelji koristili su spermatozoide donora po imenu Stiv dok su pokušavali da dobiju dete. Nakon što je pronašla i razvila blizak odnos sa Stivom, Eve je otkrila da on zapravo nije njen biološki otac.

I ništa nije moglo pripremiti Evu na trenutak kada je saznala da postoji i treći „otac“ – njen biološki otac bio je plastični hirurg Kim MekMoris, lekar za plodnost, koji je, kako se tvrdi, umešao sopstvene spermatozoide u proceduru inseminacije.

Foto: ABC news printscreen

Otkrivanje e-mailova

„Moja mama je bila medicinska sestra u mojoj školi“, objasnila je Eva za podcast No Filter.

„Imala sam običaj da ulazim u njene e-mailove i čitam tračeve o kolegama. Tada sam pronašla mejlove u njenom ličnom inboxu iz kalifornijske banke sperme i ugledala svoj datum rođenja. Tada sam shvatila da je moj biološki otac Donor 106, Stiv, a ne Dag, kojeg sam dotad smatrala ocem.“

Sledećeg jutra, Eva je prišla majci i rekla joj da zna da Dag nije njen stvarni otac. Majka je, kako se prisetila, počela da plače i rekla da je htela da joj kaže, ali nije znala kako. Eve se, s druge strane, osećala uzbuđeno, verovala je da možda ima polubraću i polusestre.

Dag, koga je Eva smatrala ocem, umro je kada je imala sedam godina, a odrastanje bez oca ostavilo je emotivne posledice. „Bilo je tu tuge i trauma zbog nedostatka očinske figure“, rekla je. Ipak, Eva se trudila da sve gleda pozitivno.

Eva Vili Foto: ABC news printscreen

Pronalazak „donora Stiva“

Pretražujući folder s informacijama koje je majka čuvala, Eva je pronašla kontakt Donora 106 – Stiva, kojeg su roditelji koristili. Stiv je bio iznenađen kada je saznao da ima ćerku, a Eva je s njim razgovarala telefonom i razvila blizak odnos. Prvi susret dogodio se kada je imala 19 godina.

„Došao je da me poseti i bilo je neverovatno“, prisetila se Eva. „Bio je to ogroman zagrljaj, razgovarali smo satima, otišli na večeru i uživali u muzici.“

Ni njegova porodica nije znala za donaciju, a tek nakon godina, Stiv i supruga obavestili su decu o postojanju Eve. Svi su, srećom, reagovali pozitivno. Stiv je čak kasnije prisustvovao i njenom venčanju.

Foto: ABC news printscreen

DNA šok

Kada je Eva dobila decu, život joj se ponovo preokrenuo. Sin joj je oboleo i lekari su primetili da ima celijakiju, naslednu bolest. To je dovelo do DNK testiranja – i Eva nije mogla da veruje rezultatima.

Otkrila je da Stiv zapravo nije njen biološki otac. Njen stvarni otac bio je majčin lekar Kim Mek Moris, koji je upotrebio sopstvene spermatozoide.

„Sećam se da sam doslovno ispila čašu vina“, rekla je. „Majka je bila gore i gledala film sa mojim tastom i taštom. Morala sam da joj kažem istinu imala sam 16 godina.“

Stiv je saznao tek nekoliko nedelja kasnije. „Plakali smo zajedno. Na kraju je rekao: ‘To menja neke stvari, ali ne menja činjenicu da si moja ćerka.’ To mi je bilo dovoljno.“

Fertilitetska prevara i zakon

Eva je saznala da je postupak bez pristanka u većini američkih država bio legalan, uključujući i Teksas, gde se to desilo. MekMoris je kasnije priznao da je mešao sopstvene spermatozoide u proceduru kako bi povećao šanse za uspeh, tvrdeći da je majka navodno pristala, što ona kategorički demantuje.

Eva je danas aktivna u kampanji za žrtve fertilitetske prevare. Od 2019. godine, 12 država u SAD-u usvojilo je zakone koji regulišu ovu oblast, a u 10 je Eva bila aktivno uključena.

Nove polusestre

Tokom godina, Eva je otkrila da ima 16 polusestara i polubraće. „Stalno se pitam koliko ih još ima?“, rekla je u februaru 2025. „Svakim otkrićem dolazi kombinacija besa, tuge i nesigurnosti – hoće li novi polubraća i polusestara želeti da nas upoznaju?“