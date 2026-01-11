Slušaj vest

Samo dve nedelje nakon što je prvi put uživo srela svog dečka s interneta, Sara iz Nemačke je saznala da je trudna. Tada je njihova ljubavna priča ubrzano počela da se razvija, a malo je onih koji su predviđali i da će potrajati.

Ljubav počela na aplikaciji

Kada je Sara jednog dana objavila video na društvenim mrežama, nije mogla ni da zamisli da će joj to potpuno promeniti život. Video je ugledao Siprijan iz Nigerije, kojeg je odmah privukla njena pojava i ljubav prema konjima. Odlučio je da joj pošalje poruku – i tako je počela njihova svakodnevna komunikacija. U tom trenutku, Sara je još bila u vezi, pa su njih dvoje u početku bili samo prijatelji na internetu. Ali, nakon što je raskinula s tadašnjim dečkom, između nje i Siprijana su počele da sevaju varnice.

Foto: cyprianandsarah/instagram

Sara je kupila kartu za Benin i otišla kod Spirijana

U želji da ga konačno upozna uživo, Sara je odlučila da pređe pola sveta i otputovala je u Benin, gde je Siprijan tada boravio.

Nikada ranije nije bila u Africi, a svoj plan je zadržala u tajnosti, jer je znala da bi je okolina pokušala odgovoriti.

"Nisam nikome rekla jer sam znala da bi svi govorili ‘Sara, nemoj da ideš, to je previše opasno’“, objasnila je u videu za YouTube kanal "Love Don’t Judge".

Od prvog dana susreta, kako kaže, znala je da je to „to“.

"Od momenta kad smo se upoznali, jednostavno smo bili zajedno. Nikada nismo morali da izgovorimo rečenicu ‘jesmo li sada u vezi?’ – sve je došlo prirodno.“

Vest o trudnoći po povrtatku u Nemačku

Dve nedelje nakon što se vratila u Nemačku, Sara je otkrila da je trudna. Iako trudnoća nije bila planirana, oboje su odlučili da zadrže bebu i zajedno započnu novo poglavlje.

Ipak, početak nije bio lak. Siprijan nije mogao da prisustvuje porođaju jer nije imao vizu za Nemačku. Porodicu je gledao putem FaceTime poziva iz svog doma u Nigeriji. Tek kada je beba napunila četiri meseca, Sara je uspela da ponovo otputuje i da mu omogući da upozna svog sina.

Od tada, par tvrdi da njihova veza samo jača. Danas žive zajedno u Nemačkoj i često objavljuju zajedničke trenutke na društvenim mrežama.

"Tvoj otac je sigurno ne voli"

Sara i Spirijan i dalje su na meti osuda pojedinog broja ljudi na društvenim mrežama. Iako već imaju sinčića koji im je oplemenio život.

Spirijan je skoro otkrio kako mu na Instagramu pišu da se njegov otac zasigurno protivi njihovoj vezi. Par je onda objavio snimak koji je svima "začepio usta". Naime, Sara i njen svekar imaju prelep odnos ispunjen ljubavlju, poštovanjem i odličnom zabavom.

Komentari onih koji ih podržavaju bili su ispunjeni ljubavlju, a za samo nekoliko sati njihov video privukao je i veliki broj komentara i ostvario brojne preglede.