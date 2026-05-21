Kroz vene glumice Olivere Viktorović teče nemačka, hrvatska, češka i srpska krv. Kako nam je otkrila godinama je nosila teret poznatih roditelja, a njenu pororidcu zadesila je i velika tragedija kada je njena bratanica Teodora ubila svoju majku i baku.

O porodici, krvnim srodstvima, bratanici i slavnim roditeljima pričala nam je pre par godina, kada je ekipi Kurira poverila svoju životnu priču.

- Moja porodica se nekada prezivala Vihner. Nikad se o tome nije pričalo u našoj kući. Za poreklo svoje porodice sam saznala kad sam već imala decu i bila udata. Sestra od strica Dijana je počela da kopa po našem poreklu. Posle smo našli i dokumenta. Moji su bili folksdojčeri, pa su se prekrstili u Viktoroviće. Pradeda je bio Artur, a deda se zvao Emil, a njegov rođeni brat Leopold posle je prekršten u Lazu. Svi oni su se oženili Srpkinjama - započela je glumica.

Detinjstvo

Iz detinsjtva posebno izdvaja vreme provedeno sa baka Antonijom, sa kojom je farbala jaja.

- Kroz moje vene teče nemačka, hrvatska, češka i srpska krv. Tatina majka je bila Čehinja Štefica Svoboda, a baka s mamine strane je Antonija Potočnjak. Bila je Hrvatica iz Karlobaga i udala se za Srbina sa 16 godina. Moj deda Pera je bio oficir Kraljeve vojske iz Vrčina.

- Najviše sam vremena u detinjstvu provodila s bakom Antonijom. Ona je bila žena-zmaj. Imala je četiri razreda osnovne škole, što je tada bila ozbiljna cifra. Baka je preživela i zarobljeništvo tokom Drugog svetskog rata. Ona me je čuvala i teška srca mi za Uskrs farbala jaja da ne bih bila jedino dete u kraju koje nema šarena jaja za praznik. Nama je slava Sveti Nikola. Deo naše porodice živi u Rumi, mi smo u Beogradu, a jedan deo živi u Požarevcu i Žagubici. Ima i Vitorovića, ali to nije ista porodica - objašnjava nam glumica.

Ubistvo u porodici

Porodicu Olivere Viktorović pre par godina je zadesila velika tragedija kada je medijima odjeknulo da je njena bratanica Teodora ubila svoju maku i babu. prvobitno je bila osuđena na 30 godina, nakon čega je kazna odlukom Apelacionog suda u Beogradu smanjena na 20 godina. Međutim, nedavno je preminula u zatvoru. Olivera je za Hype televiziju progovorila o porodičnim intrigama.

"U šoku sam bila, drugarica me je zvala i rekla da upalim vesti i prvo su pogrešne inicijale stavili, pa sam posle ukapirala. Nikakav kontakt ja sa njom nisam imala, čak moja mama kad je umrla, koja je jako vodila računa o njoj i pomagali smo i sve, Teodora nije došla na sahranu. I u međuvremenu se već dohvatila tog tipa i rodila tu decu. Niti sam je srela više, niti videla od 2006. godine. Niti sam pokušala da odem u zatvor", rekla je Olivera Viktorović za Hype i dodala:

"Ja sam shvatila da mi za neke stvari dosta treba vremena da ih amputiram iz života, ali kad ih amputiram, amputiram zauvek. Ja sam se trudila da je izvučem. I zaista mislim da ona nije kriva, mislim da je njena definitivna i potpuna agonija nastala kada je počela da živi sa Ljiljanom", istakla je ona.

Na pitanje da li je Teodoru majka maltretirala, odgovorila je:

"Na određen način jeste, ja sam čula da je čak i tukla Teodoru. Vrlo joj je nabijala komplekse: "Vidi kakva si, šta ti misliš..." I tu je dolazilo do konflikata, posle ni Teodora njoj nije ostajala dužna"

Ona je priznala i da je dugo osećala krivicu zbog svega što se dogodilo.

"Teodora je to uradila 2015. godine, Oliver, moj brat je umro 2004. i ja sam jedini član porodice, koji je svedok tog događaja. U početku sam se osećala krivom što sam je pustila, ali 2015. je već imala toliko godina da je tu nisam mogla ništa. I nakon dva bezuspešna pokušaja da joj pomognem. U jednom trenutku sam morala da presečem. Nisam imala kontakt jer kada je u tom stanju... Poslednji put smo išle i za blokatore i tad je došla demolirana i to je bio kraj", rekla je Olivera.

"I Ljiljana je bila problematična sa alkoholom"

"I Ljiljana je bila problematična i sa alkoholom i ovako kao osoba. Meni je žao što Teodora nije imala snagu i okolnosti u kojima bi se sama izvukla. Ona je imala 15 godina kada je počela da se drogira. Bila je pet godina čista, a onda se upetljala sa čovekom sa kojim je produžila tu priču", izjavila je Olivera Viktorović u "Pretresu.

Tragičan kraj

Teodora Viktorović preminula je tokom izdržavanja zatvorske kazne u KPZ za žene u Požarevcu, odnosno na internom odeljenju Opšte bolnice nakon borbe sa teškom bolešću, bila je osuđena na 20 godina zatvora zbog teškog ubistva majke Ljiljane (61) i bake Ivanke (90) koje je počinila satarom 2015. godine u stanu u Mileševskoj ulici, dok je u drugoj sobi spavala njena beba stara šest meseci, a suprug Branislav je spavao u drugoj sobi.

U trenutku zločina u krvi je imala 3,6 promila alkohola i utvrđeno je da je uzela dozu psihoaktivnih supstanci, odnosno, lekova za smirenje.

Sklanjala sam se od novinara

Glumica je i u razgovoru za Kurir govorila o tragediji te je na pitanje da li je razgovarala sa bratanicom o tome šta se dogodilo otkrila.

- S Teodorom nisam u kontaktu od 2006. godine. Pokušala sam više puta da je izvučem iz problema. Ona je decu rodila posle. Imala sam 2006. veliku neprijatnost s njom i majkom. Posle tog događaja sam prekinula svaku komunikaciju, jer je to ugrozilo moju porodicu i decu. Više nisam mogla da joj pomognem. Mnogo mi je žao što njena deca rastu na sličan način.

Svesno nisam htela kontakt s njom. Kad se desila ta tragedija, pomislila sam u kojoj meri sam i ja kriva. Međutim, ništa nisam bila jer se to desilo 2015. godine, a devet godina pre toga sam prekinula odnos i rekla kraj. Sve što znam o tom događaju je iz medija. Sklanjala sam se od novinara jer nisam znala šta da im kažem. Imam ja lepa sećanja na tu devojčicu. Iskreno mi je žao. Jedina sam doživela to od bliže porodice. Možda je bolje što nisu morali to da vide - istakla je glumica nakon godina ćutanja.

Upseh u senci tragedije

Inače, Olivera Viktorović je do sada odigrala više od 80 uloga u pozorištu. Autor je 14 udžbenika. Na filmu nije igrala glavne uloge, ali je profesorka, uči druge da budu glavni.

Takođe, majka je dvoje dece na koje je ponosna - Bojane Đurašković, koja je krenula njenim stopama i mlađeg sina, Mihaila .

