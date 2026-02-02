Slušaj vest

Telo žene koja je izgubila život pokušavajući da spase svog psa iz zaleđene reke pronađeno je ne tako davno u Enkoridžu, na Aljasci. Reč je o Amandi Ričmond Rodžers (45), koja je nestala 2023. godine.

Tragedija tokom šetnje povodom godišnjice braka

Amanda Ričmond Rodžers je 23. decembra 2023. godine bila u šetnji sa suprugom, dr Brajanom Rodžersom (49), duž reke North Fork Eagle River. Par je tog dana obeležavao 18 godina braka. Tokom šetnje, jedan od njihova dva psa, po imenu Grut, propao je kroz led na reci. Amanda je bez razmišljanja skočila u ledenu vodu kako bi spasla ljubimca.

Nestanak pod ledom

Brajan Rodžers je prvi primetio da je pas upao u vodu i odmah je ušao u reku kako bi ga pronašao. Međutim, kada nije uspeo da locira Gruta, vratio se na površinu. U tom trenutku, Amanda je skočila u vodu.

"Znao sam po izrazu njenog lica da će skočiti da spase našeg psa", rekao je Rodžers za Anchorage Daily News i dodao da joj je vikao da ne ulazi u reku, ali je ona već bila pod ledom i ubrzo je nestala.

Pronađena sa psom u naručju

Amandino telo pronađeno je 24. marta, kada ga je slučajni prolaznik uočio u blizini staze North Fork, saopštila je portparolka Policijske uprave Enkoridža, Rene Ojstad, navodi Alaska News Source. Identitet je potom potvrdila Kancelarija sudskog lekara Aljaske.

Njena sestra Dženifer Ričmond otkrila je da je Amanda, kada je pronađena, u naručju držala psa Gruta.

Porodica je tom prilikom poručila: "Zaista je umrla kao heroj. Nije spasavala samo psa, već člana porodice"

Brajan Rodžers je istakao koliko su psi značili njegovoj supruzi.

"Amanda je volela naše pse skoro koliko i našu decu, oni su bili naša porodica“, rekao je on i dodao da njegova supruga nije skočila u vodu da spase "samo psa", već člana porodice.

Par ima četiri sina: najstarijeg Leifa Turmonda, koji je u dvadesetim godinama, tinejdžere Lijama i Augusta Rodžersa, kao i desetogodišnjeg Bodija Rodžersa.

Potraga i njen kraj

Nakon tragedije, tim Alaska Dive Search, Rescue and Recovery učestvovao je u potrazi za Amandinim telom u narednim danima. Pretraga je obustavljena 29. decembra, preneo je NBC News.

Oproštaj ispunjen ljubavlju

Početkom marta porodica, prijatelji i kolege organizovali su komemoraciju u čast njenog života.

"Radite kao mama i napustite ovaj svet bez kajanja", rekao je njen sin Leif, prenosi Alaska News Source.

"Mama je bila toliko jedinstvena i posebna osoba da Bog više nije mogao da čeka da je vidi u raju, i ne zameram mu na tome," nadovezao se njegov brat Lijam, a najmlađi je dodao:

"Uzela bi tatu, svoje sinove i pse pre bilo čega na svetu - identiteta, svega, baš svega."

Počast medicinskoj sestri koja je spasavala živote

Amandine kolege iz zdravstva organizovale su i Nightingale ceremoniju u znak poštovanja prema njenoj posvećenosti poslu. Ričmond Rodžers je radila kao medicinska sestra na hitnoj pomoći i u pedijatrijskoj palijativnoj nezi, gde je godinama brinula o najmlađim i najugroženijim pacijentima.

Njena žrtva i humanost ostavili su dubok trag u porodici, zajednici i među kolegama.

