Rano jedne novogodišnje noći u Minesoti, 1980. godine, čovek po imenu Vali Nelson naišao je na telo svoje prijateljice, koje je ležalo u snegu samo nekoliko metara od njegove kuće.

Devetnaestogodišnja Džin Hilijard ostavila je svoj auto pokvaren dok se vraćala kući kod roditelja posle izlaska. Odevena u kaput, rukavice i kaubojske čizme, krenula je kroz noćnu hladnoću od -30 stepeniCelzijusa kako bi potražila pomoć prijatelja.

U jednom trenutku je posrnula i izgubila svest. Njeno telo je šest sati ležalo na hladnoći, toplota je polako nestajala, ostavljajući je smrznutu kao dasku.

"Izvukao sam je za kragnu i odgurnuo prema tremu. Mislio sam da je mrtva. Bila je smrznuta, čvrsta kao daska, ali sam video nekoliko mehurića kako izlaze iz njenih nozdrva," ispričao je Nelson kasnije u intervjuu za Minnesota Public Radio.

Da nije bilo Nelsonove brze reakcije, Hilijard bi mogla postati još jedna od hiljada žrtava hipotermije svake godine. Umesto toga, njena priča postala je deo medicinske legende i naučnog interesa.

Kako telo može preživeti smrznuto stanje?

Priče o ljudima koji prežive ekstremnu hladnoću dovoljno su retke da postanu vest, ali nisu toliko neuobičajene. Medicinski stručnjaci u hladnim klimama imaju izreku: "Niko nije mrtav dok nije topao i mrtav."

Shvatanje da ekstremna hipotermija nije nužno kraj života postalo je osnova za terapiju. Pod kontrolisanim uslovima, snižavanje telesne temperature može usporiti metabolizam i smanjiti potrebu tela za kiseonikom. U medicinskim situacijama, ili ponekad u retkim okolnostima izvan njih, ohlađeno telo može privremeno zaustaviti proces umiranja dovoljno dugo da se povrati puls, makar na kratko.

Ekstremna hipotermija Džin Hilijard

Ono što se izdvaja u Hilijardovom slučaju jeste ekstremnost njenog stanja hipotermije. Zaboravite činjenicu da joj je telesna temperatura bila svega 27 stepeni Celzijusa – deset stepeni niže od normalne.

Navodno je bila – smrznuta. Njeno lice je bilo bledo, oči čvrste, a koža navodno toliko tvrda da ni igla nije mogla da je probije.

"Telo je bilo hladno, potpuno čvrsto, kao komad mesa iz zamrzivača," izjavio je doktor Džordž Sater koji ju je lečio.

Ipak, za samo nekoliko sati, zagrevana grejnim jastucima, Džinino telo se vratilo u zdravo stanje. Do podneva je već pričala, a sa malo oštećenih i utrnulih prstiju na nogama, ubrzo je puštena kući i nastavila normalan život. Za prijatelje i porodicu u njenoj zajednici, sve je bilo zahvaljujući snazi molitve. Ali šta biologija kaže o tome?

Biološki izazovi smrzavanja

Za razliku od mnogih materijala, voda zauzima veći volumen u čvrstom nego u tečnom stanju. Ovo je loša vest za tkiva u telu jer njihova tečnost može naduvati ćelije do pucanja. Čak i nekoliko kristala leda može probiti membrane ćelija, ostavljajući ekstremitete crne i mrtve - što poznajemo kao smrzotine.

Različite životinje su razvile fascinantne adaptacije da se nose sa ovim problemom. Na primer:

Dubokomorske ribe, poput antarktičke crnofin ribe, proizvode glikoproteine kao prirodni antifriz.

Drvena žaba puni telo glukozom koja deluje kao sirup, što joj omogućava da preživi smrzavanje. Izvan ćelija, voda slobodno prelazi u led, okružujući tkiva i dajući utisak da je celo telo smrznuto. Da li je Džinina hemija bila jedinstvena?

Bez preciznih medicinskih podataka, teško je reći kako je njeno telo izdržalo smrznuto stanje. Možda je u pitanju bila jedinstvena hemija njenog tela, ili sastav njenih tkiva.

Još važnije pitanje je šta zapravo znači "smrznuto". Iako njena telesna temperatura bila niska, i dalje je bila daleko iznad tačke smrzavanja vode. Postoji razlika između metaforičkog "ohlađena do kostiju" i bukvalno smrznutih vena.

Tvrdoća njenog tela je uobičajen znak teške hipotermije. Mišići se ukoče do te mere da podsećaju na rigor mortis - ukočenost mrtvog tela. Površina tela može biti hladna i bleda, a oči staklene i "čvrste", što je rezultat zatvaranja krvnih sudova kako bi vitalni organi nastavili da funkcionišu.

Za medicinsko osoblje, čak i sa tankom iglom, probijanje suženih vena može biti teško, što objašnjava izveštaje o savijenim iglama.

Bez mnogo pouzdanih podataka, možemo samo spekulisati da li je Džinino telo bilo tipično ili jedinstveno u svojoj sposobnosti da izdrži ekstremnu hipotermiju. Jedno je sigurno - imala je sreće. Što više učimo o neverovatnim sposobnostima ljudskog tela, manje se oslanjamo na sreću u spašavanju života, a više na medicinske napretke i brze reakcije.

