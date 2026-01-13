Slušaj vest

Ubistvo Amber Hagerman nikada nije razjašnjeno, ali je njen slučaj ostavio neizbrisiv trag u istoriji bezbednosti dece u SAD i širom sveta. Nakon tragedije ove devojčice nastao je sistem AMBER Alert, koji je do danas pomogao u pronalasku i spasavanju više od hiljadu dece.

Poslednji dan jedne devetogodišnjakinje

Dana 13. januara 1996. godine, devetogodišnja Amber i njen mlađi brat Riki vozili su bicikle po parkingu u Arlingtonu, u Teksasu. Riki se nakon nekoliko minuta vratio kući kod bake i dede, udaljenih svega dva bloka, Amber nikada nije stigla.

Prema svedočenju očevidaca, muškarac u crnom pikapu zaustavio se, zgrabio Amber sa bicikla i odvezao se. Otmica se dogodila usred bela dana, u 15:18 časova.

Četiri dana kasnije, njeno telo pronađeno je u odvodnom kanalu pored potoka, oko šest kilometara od mesta otmice.

„Pronalaženje Amberinog tela je trenutak koji nikada neću zaboraviti“, izjavio je ranije šerif okruga Tarant, Du Anderson.

Amber Hagerman Foto: Youtube printscreen

Devojčica koju su svi voleli

Amber Hagerman rođena je 25. novembra 1986. godine u Arlingtonu. Njeni roditelji bili su Ričard Hagerman i Dona Villiams (u vreme nestanka koristila je prezime Vitson). Imala je samo devet godina kada je oteta.

Majka ju je opisivala kao „nevinu i nežnu devojčicu“ koja je obožavala da bude „mala mama“ svom mlađem bratu. Bila je izviđačica, volela je pisanje, Barbike, Diznijevu Pokahontas i svoju ružičastu biciklu.

Njeni drugari iz trećeg razreda opisivali su je kao „lepu i dobru“.

Osam minuta koji su promenili sve

Mesec dana nakon ubistva, Dona Villiams posetila je Amberinu školu. Jedan dečak ju je pitao u koliko sati je Amber otišla da vozi bicikl.

„U 3:10“, odgovorila je.

„Trebalo je samo osam minuta“, dodala je. „Zato ostajte blizu kuće, u redu?“

Jedini svedok i crni pikap

Jedini svedok koji se javio policiji bio je Džimi Kevil, koji je tvrdio da je iz dvorišta video otmicu. Opisao je crni pikap iz 80-ih ili 90-ih, sa jednom kabinom.

„Video sam je kako se vozi gore-dole. Bila je sama. Kamion se zaustavio, čovek je iskočio i zgrabio je“, rekao je Kevil.

Kevil je preminuo 2016. godine, a slučaj je ostao nerešen.

Brutalno ubistvo i pitanja bez odgovora

Amberino telo pronađeno je sa posekotinama, uključujući i posekotinu na vratu. Istražitelji veruju da je bila živa do 48 sati nakon otmice i da je njeno telo pomereno tokom jake kiše.

„Verujemo da je ubica poznavao to područje“, rekao je policijski narednik Grant Gildon. „To mesto je izuzetno zabačeno.“

Osumnjičeni je opisan kao lokalni muškarac, belac ili Latinoamerikanac, u dvadesetim ili tridesetim godinama, niži od 183 cm, tamne kose.

Amber alert Foto: printscreen/youtube/unseen

Kako je nastao AMBER Alert

Potresena slučajem, majka iz Teksasa Diana Simone zapitala se zašto ne postoji sistem upozorenja za nestalu decu, poput onih za vremenske nepogode.

„Postoje upozorenja za oluje zašto ne i za decu?“ rekla je.

Pozvala je lokalnu radio-stanicu, a ideju je ubrzo prihvatila Fondacija za upozorenja o nestaloj deci. Sistem je nazvan AMBER (America’s Missing: Broadcast Emergency Response) — po Amber Hagerman.

Prvi put je primenjen 1997. godine, a prvi uspešan slučaj zabeležen je 1998.

Sistem koji spašava živote

Danas se AMBER Alert koristi u svih 50 američkih saveznih država, Vašingtonu, Portoriku i u još 45 zemalja širom sveta.

Do 31. oktobra 2024. godine, prema podacima Nacionalnog centra za nestalu i eksploatisanu decu (NCMEC), sistem je pomogao u spašavanju najmanje 1.221 deteta u SAD.

Amber Alert sistem Foto: MIKE THEILER / AFP / Profimedia

„Sramota je što je moje dete moralo da bude ubijeno da bi svet dobio AMBER Alert“, rekla je Amberina majka. „Ali znam da bi bila ponosna.“

Slučaj koji nikada nije zatvoren

Iako je prošlo gotovo 30 godina, policija naglašava da ovo nije hladan slučaj. Pristiglo je više od 7.000 dojava, a nove DNK tehnologije daju nadu da će ubica biti pronađen.

„Verujem da je ubica još živ“, rekao je Gildon. „Neko tamo ima odgovore.“

amberina majka Foto: printscreen/youtube/unseen

Porodica danas

Dona Villiams i dalje živi u Teksasu i bavi se zagovaranjem bezbednosti dece. Amberin brat Riki redovno sarađuje s policijom i govori o sestri.

„Svaki dan mi je u mislima“, rekao je. „Bila mi je najbolja prijateljica kao druga majka.“

Na 25. godišnjicu otmice, policija i porodica ponovo su se okupili na mestu zločina. Dona Villiams se tada direktno obratila ubici:

„Molim te, predaj se. Daj Amber pravdu.“