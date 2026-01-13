Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 14. januara obeležavaju dan koji je posvećen Svetom Vasiliju Velikom arhiepiskopu Kesarijskom. Bio je veliki pobornik pravoslavlja, moralno čist i izuzetno revnosan, bogoslovski um, ustrojitelj i stub svete crkve.

Ovaj dan obeležen je crvenim slovom u crkvenom kalendaru.

Ovaj praznik „podseća ljude na brigu o životnoj sredini i prirodi uopšte koja je nemarnim, neodgovornim i krajnje nehrišćanskim delovanjem čovekovim bolno ranjena i nasilnički ugrožena“.

Unosi se badnjak, a ovo se mora naći na trpezi

Srbi praznik posvećen obrezanju Isusa Hrista nazivaju i Mali Božić, pa se u mnogim krajevima na ovah dan ponavljaju neki obredi i radnje svojstveni praznovanju Hristovog rođenja. Na Mali Božić ponovo se unosi badnjak, opet dolazi položajnik, a na trpezi je glava božićne pečenice koja se čuva do tog dana. U mnogim krajevima spaljuju se ostaci badnjaka.

Ponegde se mesi poseban obredni hleb, vasilica, u spomen Svetom Vasiliju Velikom. U njega se stavlja zrnevlje mnogih žitarica, bundeve, pasulja, bobice drena – za zdravlje, i metalni novčić kao simbol bogatstva i sreće. U nekim krajevima kolač se šarao sa tri uvezane trske ili sa tri drenove grančice uvezane crvenim koncem, koje su, po narodnom tumačenju, predstavljale Sveto trojstvo.

Treba nešto novo uneti u kuću, za napredak

Veruje se da se ne treba svađati, jer će ljude u protivnom cele godine terati baksuz, dok se u nekim krajevima veruje da se posebno treba čuvati da vas neko ne prevari.