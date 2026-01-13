Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva sutra 14. januara obeležava praznik Svetog Vasilija Velikog, ali i Mali Božić.

U svim hramovima SPC služi se liturgija Svetog Vasilija Velikog kog crkva slavi prvog dana Pravoslavne nove godine. Prema Svetom pismu, Isus Hristos je preuzeo na sebe grehe ljudskog roda, a čin obrezanja se smatra znakom očišćenja od praroditeljskog greha.

sveti-vasilije-velike-foto-yt-pt.jpg
Foto: Youtube Printscreen

Prema istorijskom i predanju crkve, Sveti Vasilije se upokojio 379. godine, u 50. godini. Živeo je u vreme cara Konstantina koji je ozvaničio slobodu ispovedanja hrišćanske vere.

Kakao bi vas pratila sreća i blagostanje na dan Svetog Vasilija Velikog izgovorite ovu molitvu:

"Gospode Svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš. a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno u ljudima unapred znaš, bespočetna i večna Svetlosti. u koje nema promene ili senke izmene. Sam, besmrtni Care, primi naša moljenja, koja Ti sada upućujemo od prljavih usana oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe, i oprosti nam sagrešenja naša koja učinismo delom i rečju i mišlju svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezvenom mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana Jedinorodnog Sina Tvoga, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će Sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa Njim u radost i božanski dvorac slave Njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju neizrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost, koja prosvećuje i osvećuje sve i sva, i Tebe peva sva tvar kroza sve vekove. Amin!"

