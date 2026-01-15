Slušaj vest

Priča o Di i Dejlu Vorneru počela je na neobičan način — upoznali su se dok su već bili u braku sa drugim partnerima. Njihova veza dovela je do dva razvoda i jednog ponovnog braka, koji je počeo 25. avgusta 2006. godine, prema časopisu „The Interview Room“. Ubrzo su započeli poslovno partnerstvo, a tokom godina su zajedno vodili nekoliko kompanija, uvek sa ciljem da zarade novac.

Međutim, brak Di i Dejla Vornera je bio buran. Njihovi sukobi su često postajali žestoki, a ponekad i fizički. Bivši zaposleni se sećaju žestokih svađa koje su se dešavale u kancelariji, ne samo kod kuće.

Nestanak Di Vorner

Sve se promenilo 25. aprila 2021. godine, kada je Dina odrasla ćerka, Rikel Bok, došla kod svoje majke na njen redovan doručak. Kuća je bila prazna i ništa nije bilo ukradeno. Jedan od Dinih automobila bio je u garaži, dok je drugi bio parkiran ispred njenog preduzeća, prodavnice đubriva. Majka petoro dece nije uzvraćala pozive, što je bilo neobično za ženu koja je uvek bila dostupna svojoj deci.

Kada su Rikelina i Diina sestra ušle u kuću, pronašle su razbacane maramice, a nedostajale su i neke lične stvari, uključujući njen telefon i pasoš. Njihova devetogodišnja ćerka, Angalena, boravila je kod rođaka. Njeno odsustvo bez traga bilo je alarmantno, pa je pozvana policija.

Verenički prsten Di Vorner Foto: Printscreen/Youtube/48 Hours

Dejl Vorner je tvrdio da je poslednji put video Di kako spava na kauču pre nego što je vozio kamion za đubrivo. Čak je pronašao i njen verenički prsten u svom stolu, što je sugerisalo da je Di otišla. Iako je Dejl tvrdio da je poslednji put video Di kako spava pre nego što je otišao na posao, njegova priča je bila puna nedoslednosti. Rekao je da je Di sama napustila kuću, ali dokazi nisu potkrepili tu tvrdnju, pa je policija nastavila da istražuje svaki njegov potez i izjavu.

Godinama su agencije za sprovođenje zakona – uključujući policiju države Mičigen i kancelariju šerifa okruga Lenavi – pretraživale brojne nekretnine u vlasništvu Di i njenog muža. Iako su sumnjali u njegovo ponašanje, nije bilo fizičkih dokaza sve dok nisu nastavili pretrage u avgustu 2024. godine.

Istraga i hapšenje Dejla Vornera

Detektiv Bili Litl, koga je angažovala Diina porodica, otkrio je uznemirujuće informacije o Dejlu. Di je planirala razvod, ali je odlagala brigu o njihovoj ćerki. Kada je planirala da proda jedan od profitabilnih poslova, Dejl je prebacivala novac između računa, što je izazvalo dalje sumnje.

Policija je ponovo otvorila istragu, a Dejl je uhapšen u novembru 2023. godine, kada su finansijske aktivnosti povezane sa Di prestale.

Tokom višegodišnje potrage, istražitelji su koristili dronove, pse tragače, helikoptere i specijalizovanu zemaljsku opremu, ali nisu uspeli da lociraju telo. Prekretnica se dogodila u avgustu 2024. godine, kada je policija tokom pretrage pronašla ljudske ostatke u velikom metalnom rezervoaru za bezvodni amonijak sakriven među poljoprivrednim mašinama. Rezervoar je bio zatvoren i zapečaćen, što je omogućilo da telo ostane skriveno više od tri godine.

Di Vorner pronađena u rezervoaru Foto: Printscreen/Youtube/48 Hours

Forenzička analiza je potvrdila da su ostaci Di Vorner, a smrt je klasifikovana kao ubistvo. Pored fizičkih dokaza, detektivi su pratili i finansijske tragove — aktivnosti na Dinom računu su naglo prestale u vreme njenog nestanka, dok je njen muž prebacivao novac, što je dodatno pojačalo sumnje da njen odlazak nije bio dobrovoljan.

Trenutni status slučaja

Dejl Vorner na suđenju Foto: Printscreen/Youtube/48 Hours

U januaru 2026. godine, Diina porodica je čula za mogući sporazum o priznanju krivice za Dejla Vornera, iako je u početku postojala zabuna oko datuma ročišta. Sledeće pretpretresno ročište zakazano je za 14. januar 2026. godine

