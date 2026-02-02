Slušaj vest

Mama El Rugari iz Južne Australije ispričala je za Newsweek o noći 25. septembra 2025. Taman što je okupala svoju ćerkicu Alis, devojčica se požalila na bol u stopalu.

Prethodno je provela uobičajen da u vrtiću, tako da ovaj bol nije bio znak za uzbunu za njene roditelje. Ipak, odlučili su da budu na oprezu i da smeste Alis u krevet uobičajeno, ali se devojčica usred noći probudila vrišteći i govoreći da je boli noga. Dali su joj lek protiv bolova i vratila se na spavanje.

Narednih dana nije bilo bolje

Doktori su utvrdili strašnu dijagnozu Foto: Shutterstock

Tokom narednih dana, bol je dolazio i odlazio. Alis je povremeno šepala, ponekad plačući da je jako boli. Pregled kod lekara zakazan joj je za 1. oktobar, ali pre nego što je taj datum stigao, Alisino ponašanje se promenilo toliko da je bilo nemoguće ignorisati celu situaciju.

"Krajem septembra odnosno 30. je bila jako uznemirena i tražila je lek i da poseti lekara. Ne voli da uzima lekove ili da ide kod lekara, pa sam znala da je nešto ozbiljno i odvela sam je na odeljenje hitne pomoći," prisetila se El.

Na njenom telu primećene modrice

U hitnom prijemu, lekari su odmah napravili rendgenski snimak Alisinog stopala, međutim, nisu videli ništa što bi moglo da objasni jačinu njenog bola, ali su se ubrzo pojavili drugi detalji. Medicinska sestra je primetila sitne modrice po Alisinim nogama, a devojčica je i dalje odbijala da stane na stopalo. Urađene su analize krvi, a dok su čekali rezultati, El je primetila otečene kvržice duž ćerkinog vrata i pokazala ih lekarima.

"Uradili su analize krvi i rekli su nam da ćemo biti prebačeni u bolnicu za žene i decu. Direktno sam ga pitala da li misli da možda ima leukemiju, a on je rekao da."

Dijagnozu je sledećeg dana potvrdio onkolog. El i Kodi, koji su takođe roditelji petnaestogodišnje Lejle i šestogodišnjeg Lea, bili su slomljeni.Ali, u roku od nekoliko dana, početni šok se pretvorio u fokus i odlučnost da pomognu Alis da pobedi bolest.

Doktori potvrdili strašnu dijagnozu Foto: Dmytro Tolmachov / Alamy / Profimedia

"Još uvek ima dana kada se osećaju tako, preplavljeno, ali ona je pravi mali šampion", rekla je El.

Već tri meseca terapije

Uprkos agresivnom lečenju, Alis svakodnevno peva i pleše, čak i danima kada joj je telo iscrpljeno. Tri meseca nakon početka trogodišnjeg lečenja, Alisina terapija podrazumeva duže boravke u bolnici i intenzivniju terapiju. Sada sledi jednomesečna pauza od hemoterapije dok Alis prolazi kroz imunoterapijski blok.

Lekari su potvrdili strašnu dijagnozu Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

El je priču svoje ćerke podelila na TikTok-u gde je ponosno izjavila kako se Alis bori protiv bolesti "svom snagom". U komentarima, mnogi drugi roditelji su podelili slična iskustva sa bolovima u ruci i nozi svog deteta, što ih je dovelo do dijagnoze leukemije.

Ono što je ostalo konstantno jeste Alisin vedar duh. Ona otvoreno govori o svojoj leukemiji, ponosno pokazuje svoju ćelavu glavicu i žestoko se zalaže za sebe.

"Ona svima oko sebe daje do znanja da ima leukemiju i da će je se rešiti. Ona je iskreno najneverovatnije dete".

Pogledajte video: Ljudi lekare zamenili pametnim satovima