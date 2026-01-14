Slušaj vest

U emotivnom gostovanju u podkastu "Rise Above with Kevin Lanning", Ejmi je bez zadrške progovorila o godinama skrivene borbe sa alkoholizmom, dvostrukom životu koji ju je zamalo koštao svega i trenutku kada ju je ćerka suočila s istinom i naterala da potraži pomoć.

Tajni život iza zatvorenih vrata

U iskrenoj ispovesti, Ejmi je opisala sramotu skrivanja alkohola u sopstvenoj sobi. Kako kaže, litar votke dnevno bio je samo „osnovna“ količina.

Foto: tiktok@rawithk

„To je bila flaša votke od litar dnevno. Uz to bih popila tri do četiri piva uveče, plus čašice votke“, priznala je.

„Flaša je stajala u fioci u mojoj sobi, sa čašom stalno tu. Strašno je to reći.“

Da bi prikrila koliko je pijana, smišljala je izgovore:

„Govorila sam da idem po duks, da moram u toalet… i tako bih tokom noći ‘ubijala’ flašu, ulazeći i izlazeći iz sobe.“

Zatim bi, kaže, popila pivo ili čašu vina – da bi imala izgovor za to što je sve opuštenija, blesavija, sa pogledom koji „odluta“.

„Tako je bilo godinama. Verovatno pet.“

Foto: tiktok@rawithk

Trenutak koji je sve promenio

Prelomni trenutak desio se kada su je deca zatekla onesvešćenu posle noći teškog opijanja. Ejmi, danas tri godine trezna, prisetila se dana kada je porodica organizovala intervenciju.

Posle pijane noći probudila se, kako kaže, „još uvek mrtva pijana“, poslala poruku menadžeru da neće doći na posao i ponovo zaspala.

„Budim se i tu je moja ćerka. Pita me: ‘Zašto nisi na poslu?’ A onda ulaze moja mama, tata i najstarija ćerka – drži flašu tekile u ruci. Tada su mi rekli: ‘Treba ti pomoć.’“

Internet u šoku: „Ovo je jezivo“

Snimak iz podkasta, objavljen na TikToku brzo je postao viralan i prikupio više od 572.000 pregleda. Reakcije su bile burne – od šoka do solidarnosti.

„Apstinencijalna kriza posle tolikog pijenja mora da je bila brutalna“, napisao je jedan korisnik.

„Bila sam na istom mestu, nema lepšeg osećaja od slobode bez alkohola“, dodala je druga osoba.

„Neverovatno da se oporavila od ovoga. Vau“, glasio je još jedan komentar.