Ričard Milanović rođen je 4. decembra 1942. godine u Kaliforniji od oca Stevana Milanovića, Srbina iz okoline Zagreba, i majke Lavren Migel, indijanske princeze iz plemena Šošoni.

Ričardovi roditelji su se razveli nakon završetka Drugog svetskog rata, a on je ostao da živi sa majkom na teritoriji rezervata Agua Kalijente.

Poglavica Milanović je proveo rano detinjstvo u trošnoj kući u Palm Springsu gde je zbog velikog siromaštva bio prinuđen da zavisi od države pomoć za ishranu, a želja za dobrim obrazovanjem bila je izvan njegovih mogućnosti.

Nakon završene srednje škole, Ričard 1960. godine pristupa američkoj vojsci u čijoj službi je provodi tri godine, a po povratku iz vojske bavio se različitim poslovima među kojima je bila prodaja usisivača i enciklopedija od vrata do vrata.

Njegova borba za prava američkih starosedelaca počinje 1978. godine kad je izabran za člana Plemenskog saveta, a na mesto poglavice i predsednika Plemenskog saveta došao je 1984. zahvaljujući svom planu o agrarnoj reformi.

Tako su Kauila Indijanci povratili zemlju koja im je pripadala i počeli sa izgradnjom hotela i kazina koji će im kasnije doneti veliki novac. Milanović je iskoristio američki zakon po kojem su indijanski rezervati bili izuzeti od plaćanja poreza kako bi na taj način počeo da obrće veliki novac zahvaljujući čemu je pleme izašlo iz bede.

Iako je bio uspešan poglavica, Ričard Milanović nije zaboravio na svoj dugogodišnji san o obrazovanju, pa je tako 1996. dobio diplomu Univerziteta Redlands. Preminuo je 2012. godine.

Milanović je bio svestan svog delimično srpskog porekla. U jednom intervjuu, na pitanje odakle mu snaga da se bori i obavlja svoje dužnosti i posle teške bolesti, rekao je:

- Verovatno od mog tate. Mislim da je kombinacija sprske krvi i krvi američkih domorodaca savršena kombinacija. Mogu da se identifikujem sa oba naroda. Znam pomalo o srpskom narodu, njihovim nacionalnim stavovima i snazi koju crpe iznutra, da nastave da guraju dalje i štite svoj identitet i ljude - rekao je on.

- Iako sam odrastao uz majku, koja me je odgojila u indijanskoj zemlji i u skladu sa tradicijom plemena, ponosan sam što mi je otac Srbin - rekao je Milanović jednom prilikom.

