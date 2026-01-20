Žena crta kompletno lice jer ju je muž polio kiselinom

Slušaj vest

Njeno lice danas nosi trajnu šminku, ne iz izbora, već iz nužde. Brak koji nije želela, a u koji je bila primorana, oduzeo joj je miran život. Ah Hua, Kineskinja iz provincije Šandong, danas svakodnevno crta oči i usne jer joj je bivši suprug kiselinom uništio prirodne crte lica.

Ugovoreni brak i nasilje

Ah Hua (47) otvoreno govori o svom iskustvu na društvenim mrežama, gde je postala prepoznatljiva zahvaljujući svojoj teškoj životnoj priči. Njena priča počinje brakom koji su dogovorili roditelji.

U galeriji pogledajte kako izgleda njen proces šminkanja:

1/5 Vidi galeriju Žena crta kompletno lice jer ju je muž polio kiselinom Foto: Printscreen/TikTok/_.s2343

"Zbog braka koji su ugovorili moji roditelji, udala sam se za muškarca koji je bio nasilan", rekla je Ah Hua britanskom listu The Mirror.

Nakon meseci fizičkog i psihičkog zlostavljanja, odlučila je da napusti supruga, ali je on pronašao priliku za užasan čin – polio ju je kiselinom.

Trajne posledice napada

Napad je ostavio duboke posledice: teške opekotine lica, gubitak vida na jednom oku i gotovo potpuni gubitak funkcije drugog. Lekari su učinili sve što su mogli, ali povrede su bile preteške da bi se u potpunosti povratio izgled lica ili vid.

Nova prilika kroz šminku

Prekretnica u njenom životu desila se slučajno, zahvaljujući kineskoj društvenoj mreži Doujin, verziji TikToka.

"Inspiraciju za crtanje oka dobila sam zahvaljujući specijalnim efektima. Kada sam uključila efekat na Doujinu, strana lica bez oka iznenada je dobila njegov obris", objasnila je Ah Hua.

Ovaj digitalni efekat naveo ju je da proba isto i u stvarnosti. Počela je da šminkom rekonstruše obrve, oči i usne - onako kako pamti svoje lice.

"U početku nisam znala kako to da uradim, pa sam učila crtanje i vežbala na papiru", priznaje.

Iako rezultat još uvek nije savršen i ponekad izgleda iskrivljeno, svakodnevno vidi napredak. Pomaže joj i ćerka, koja je naučila kako da nacrta realističnije oko.

Novi brak i tragedija

Njena patnja nije završila napadom kiselinom. Nakon oporavka, Ah Hua je upoznala dobrog i saosećajnog muškarca, koji je postao otac njenog deteta. Nažalost, ubrzo je oboleo od neizlečive, terminalne bolesti.

"Naporno sam radila kako bih zaradila novac, nadajući se da će moći da provede što više vremena sa našim detetom pre nego što premine", rekla je.

Kako reagovati u slučaju napada kiselinom

Stručnjaci upozoravaju da napadi kiselinom zahtevaju hitnu medicinsku intervenciju. Prvi korak je odmah pozvati hitnu pomoć. Zatim je potrebno pažljivo ukloniti kontaminiranu odeću i nakit, izbegavajući kontakt sa supstancom. Pogođeno mesto treba ispirati velikom količinom čiste vode, neprekidno i bez vlažnih krpa. Upotreba mleka ili drugih supstanci može pogoršati opekotine i povećati rizik od infekcije. Doktor Adrijan Bojl iz Kraljevskog koledža za urgentnu medicinu u Velikoj Britaniji ističe da je važno zaštititi i sebe, ukoliko ste u blizini žrtve, kako ne biste postali sekundarna žrtva.

Pogledajte video: Brakovi u Srbiji traju najviše 13 godina