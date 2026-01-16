Slušaj vest

Mešoviti brak između Srbina i Albanke na Kosovu nije retkost, ali priča Časlava i Leonore Todić iz Skulaneva pokazuje koliko ljubav može biti snažna i istrajna. Njihova veza traje više od deset godina, a brak je krunisan ćerkom i sinom. Uprkos životu od minimalne plate i bavljenju poljoprivredom, njihova ljubav opstaje.

Da bi pronašao životnu saputnicu, Časlav je šest puta putovao u Albaniju, i na kraju upoznao Leonoru, rodom iz Tirane. Njegova odluka da se oženi Albankom nije smetala njegovim pokojnim roditeljima, naprotiv.

– „U moju odluku niko nije mogao da se meša, ni pokojni roditelji, ni brat. Kada čovek odluči da se oženi, nije bitno koja je vera ili nacija žene. Važno je da se živi kako treba i da Bog da porod i decu. Imam dvoje dece, živimo od minimalca i poljoprivrede, žena ne radi nigde“, priča Časlav za Kosovo Online.

Izazovi srpske snajke

Leonora ističe da je najveći problem čekanje na dokumenta već više od deset godina, što joj onemogućava da radi. Da bi finansijski pomogla porodici, otvorila je krojačku radnju, ali posla gotovo da nema.

– „Kada sam se udala nisam znala srpski jezik. Prva tri meseca bilo mi je teško da razumem ljude, ali nakon šest meseci sam već dosta razumela. Za deset godina nisam imala svađu sa komšijama ili porodicom, iako sam Albanka. Sa muževljevom platom od 250 evra teško izlazimo na kraj. Nemam ličnu kartu, pa ne mogu da radim, ni kod kosovskih, ni kod srpskih institucija. Do skoro nisam imala ni zdravstvenu knjižicu, svaki pregled kod lekara sam morala da plaćam“, kaže Leonora za Kosovo Online.

Privikavanje na običaje i novu veru

Iako je nekada bila muslimanka, Leonora je promenila veru i sada slavi slavu i Božić, mesi pogaču i kolače. Privikla se na običaje, ali priznaje da je promena vere bio jedini iznenađujući momenat za Časlava.

– „Kada sam se ženio, nije mi bilo bitno da li je muslimanka, katolkinja ili Srpkinja. Nisam je prisiljavao da menja veru, to je želela sama. Nisam mogao da verujem da će veru promeniti, za sve ostalo sam bio siguran da će prihvatiti“, kaže Časlav za Kosovo Online.

