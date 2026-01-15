Slušaj vest

Osoblje restorana u Nejplsu na Floridi, ove godine nije imalo tradicionalnu prazničnu žurku, umesto toga, odlučili su da novac namenjen zabavi ulože u lep gest koji je oduševio svet.

U viralnom TikTok videu, koleginica Hajdi Paniagua zabeležila je trenutak kada su zaposleni iznenadili svog kolegu Normana.

„Idemo na kratki sastanak osoblja“, čuje se na snimku. „Došlo je do promene, i ne možemo imati prazničnu žurku ove godine. Žao nam je, ali nešto je važnije.“

Kako kamera prelazi na Normana, jedan od zaposlenih nastavlja:

„Svi znate kroz šta Norman prolazi pokušavajući da usvoji bebu. Ovi ljudi su odlučili da je važnije da sav taj novac damo tebi i tvojoj supruzi.“

Norman je bio emotivan, stavio je ruke na lice dok su ostali zaposleni počeli da aplaudiraju.

Podrška za porodicu iz snova

„Naš kolega Norman i njegova supruga usvaja prelepu devojčicu i odlučili smo kao tim da im doniramo novac“, napisala je Paniagua u opisu videa. „Nikada nisam videla ovog čoveka da plače, pa evo suze radosnice. Volimo te, Normie.“

Video je postao viralan, sakupivši oko 3 miliona pregleda, a komentari su puni divljenja za gest osoblja, sa pitanjima gde bi i drugi mogli da doprinesu.

U svom odgovoru, Norman je napisao:

„ Nemam reči, hvala svima na lepim rečima. Moja supruga Alisija i ja smo blagosloveni što vas imamo kao porodicu.“

Zašto su se odlučili na ovaj gest

Paniagua je za PEOPLE otkrila da Norman i njegova supruga već dugo pokušavaju da osnuju porodicu i da je osoblje bilo više nego srećno da doprinese njihovom snu.

„Odlučili smo da odustanemo od naše godišnje praznične zabave i da sredstva preusmerimo na Normana i njegovu suprugu Alisiju,“ kaže ona.

„Godinama pokušavaju da osnuju porodicu i sada konačno idu kroz proces usvajanja. Svi ih podržavamo,“ dodaje Paniagua.