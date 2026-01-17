Slušaj vest

U zabačenim planinama kineske provincije Hubej, daleko od gradske vreve i savremenog načina života, nalazi se neobično domaćinstvo koje prkosi očekivanjima. Na samom rubu pećine, ispod visoke litice i zaklonjena gustom šumom, već više od pola veka stoji kuća u kojoj živi čovek po imenu Jang. Njegov izbor bio je jasan - život u tišini, van civilizacijskih tokova, ali ne i bez osnovnih uslova za svakodnevicu.

Dom na ulazu u pećinu

Do Jangovog doma vodi uzak, strm prolaz koji se odvaja od asfaltnog puta, udaljenog svega nekoliko stotina metara. Ipak, kuću je gotovo nemoguće uočiti sa puta.

U galeriji pogledajte kako kuća izgleda spolja:

Kuća na ivici pećine - spolja

Smeštena je tačno na ulazu u pećinu, što joj pruža prirodnu zaštitu od vremenskih nepogoda. Kiša i vetar ne dopiru unutra, a temperatura ostaje stabilna tokom cele godine - zimi je toplo, dok je leti prijatno rashlađeno.

Prirodna arhitektura i stabilan mikroklimat

Pećina u kojoj Jang živi sa porodicom decenijama funkcioniše kao savršeno prirodno sklonište. Zidovi od kamena, zemlje i drveta uklopljeni su u stensku strukturu, a kuća je nastajala postepeno, bez klasičnih građevinskih zahvata. Sunčeva svetlost nesmetano ulazi, dok sama pećina održava ravnotežu vlage i temperature. Upravo zahvaljujući tom balansu, konstrukcija je ostala očuvana skoro čitav vek.

Samoodrživost kao način života

Osnova Jangove nezavisnosti je voda. U unutrašnjosti pećine nalaze se prirodni izvori i manji bazeni u koje se sliva čista voda sa stenovitih zidova.

U galeriji pogledajte kako kuća izgleda iznutra:

Kuća na ivici pećine - iznutra

On je prikuplja i čuva, pa nestašice nema. Električnu energiju dobija sa obližnjeg stuba, dok za kuvanje i grejanje koristi drva koja sam sakuplja u okolini.

Tišina kao izbor, ne nužnost

Nekada je uzgajao stoku, ali danas, zbog godina i samoće, brine o manjoj bašti i prikuplja lekovito bilje koje prodaje u obližnjim selima. Ne koristi hemijska sredstva i naglašava da život u pećini za njega nije ograničenje, već sloboda.

Nakon smrti roditelja, njegova braća i sestre napustili su planinu, ali Jang je odlučio da ostane. Ne zato što mora, već zato što želi. Za njega, udaljenost od sveta predstavlja mir i unutrašnju ravnotežu.

