Slušaj vest

Skoro tri decenije nakon ubistva šestogodišnje Džonbenet Remzi, jednog od najpoznatijih nerešenih zločina u istoriji SAD, policija u Koloradu ponovo najavljuje pomake u istrazi. U najnovijem godišnjem izveštaju navodi se da se razmatraju "novi dokazi" koji bi, uz savremene DNK analize, mogli da rasvetle zločin počinjen 26. decembra 1996. godine.

Nestanak koji se završio tragedijom

Džonbenet Remzi, dečja misica i mala zvezda izbora lepote, rođena u Atlanti, prijavljena je kao nestala iz porodične kuće u Bolderu drugog dana Božića. Samo nekoliko sati kasnije, njeno telo pronađeno je u pomoćnoj prostoriji u podrumu. Devojčica je bila zadavljena, sa lepljivom trakom preko usta, a smrt je zvanično okarakterisana kao ubistvo. Do danas, niko nije optužen.

U galeriji pogeldajte fotografije Džonbenet Remzi:

1/5 Vidi galeriju Džonbenet Remzi Foto: ABL Studio / Zuma Press / Profimedia, DH Studio / Zuma Press / Profimedia, PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Policija govori o novim tragovima

Istražitelji nisu otkrili detalje o prirodi novih dokaza, ali potvrđuju da je tokom 2025. godine urađen niz dodatnih koraka u istrazi.

"Tokom 2025. naši detektivi obavili su nekoliko novih intervjua, kao i ponovne razgovore sa osobama na osnovu dobijenih dojava. Takođe smo prikupili nove dokaze i radili testove kako bismo došli do novih tragova", rekao je načelnik policije Boldera, Stiven Redfern.

On je naglasio da napredak tehnologije, posebno u oblasti DNK analize, daje novu nadu da bi slučaj konačno mogao da dobije epilog.

"Nikad nije kasno da se ljudi koji imaju saznanja o ovom strašnom zločinu jave, i pozivam one koji su odgovorni za ovo ubistvo da nas kontaktiraju", dodao je Redfern.

Otac veruje u DNK kao ključ rešenja

Džonbenet Remzi Foto: Mark Fix / Zuma Press / Profimedia

U emisiji "Benfild", Džon Remzi, otac ubijene devojčice, izjavio je da veruje kako bi novi pravac istrage mogao da dovede do identifikacije ubice.

"Ohrabrujuće je", rekao je Remzi, koji već decenijama insistira na nastavku istrage, pa dodao: "Ključni pomak je zapravo dolazak novog rukovodstva. Tokom 26 godina to nije funkcionisalo kako treba. Kad sam upoznao načelnika Redferna, bio sam impresioniran. Mislim da je iskren i pošten i da će mnogo uraditi u ovom slučaju."

Nada u genetsku analizu

Remzi se nada da će policija sarađivati sa laboratorijom Otram Labs, specijalizovanom za istražnu genetsku genealogiju, koja je nedavno imala ključnu ulogu u slučaju Brajana Kobergera u Ajdahu. Koberger je priznao krivicu za ubistva povezana sa Univerzitetom Ajdaho.

Džonbenet Remzi Foto: Printscreen/Instagram

Poruka o otkupnini i sumnje u porodicu

Policija je u kuću porodice Remzi stigla nakon što je majka devojčice, Petsi Remzi, prijavila da je pronašla poruku o otmici. U njoj je traženo 118.000 dolara i izričito naglašeno da se ne zove policija. Kasnija pretraga kuće dovela je do pronalaska tela Džonbenet u podrumu.

Istražitelji su kasnije zaključili da je poruka najverovatnije napisana unutar kuće. Analiza rukopisa isključila je oca kao autora, ali nije u potpunosti uklonila sumnju sa majke. Roditelji su godinama bili pod lupom, dok je brat Berk, koji je tada imao devet godina, više puta ispitivan.

Decenije neuspeha i lažnih priznanja

Godine koje su usledile obeležile su promene detektiva, istrage velike porote, optužnice bez sudskog epiloga i DNK tragovi koji nisu dali konačne odgovore. Jedno priznanje učitelja kasnije je proglašeno lažnim, dodatno komplikujući već zamršenu priču.

Džonbenet Remzi sa porodicom Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Teorije zavere i medijski pritisak

Od samog početka, slučaj je bio praćen ogromnim interesovanjem javnosti i medija. Policija je u prvim danima tvrdila da porodica sarađuje i da ne postoji neposredna opasnost po drugu decu.

"Bilo je mnogo priča i mnogo spekulacija o tome ko je ubio Džonbenet. Ovo je oblast za koju znam da će biti detaljnije razmatrana u pitanjima koja slede. Dozvolite mi da ponudim jednu perspektivu po ovom pitanju. Preuranjeni sudovi i medijska hajka nikada nisu rešili zločin. Rešavanje zločina zahteva marljiv i pažljiv policijski rad, a upravo tome je Policijska uprava Bouldera posvećena", rekao je tadašnji načelnik policije Tomas G. Kobi 9. januara 1997. godine.

Grobno mesto Džonbenet Remzi Foto: Robin Rayne Nelson / Zuma Press / Profimedia

Slučaj bez odgovora

Uprkos svim naporima, gotovo 30 godina kasnije, pitanje ko je ubio Džonbenet Remzi i dalje ostaje bez odgovora. Porodica Remzi je tokom godina podnela više tužbi protiv televizijskih kuća i produkcija koje su ih, kako tvrde, prikazivale kao odgovorne za smrt njihove ćerke. Dok policija najavljuje nove korake, javnost i dalje čeka ono što nikada nije dobila - istinu.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor