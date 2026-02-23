Slušaj vest

Sedam godina nakon što je izgubila ćerku, Dona Kokran iz Džordžije suočila se sa jednim od najtežih trenutaka u svom procesu tugovanja - raščišćavanjem sobe svoje preminule ćerke. Ovaj emotivni trenutak, koji je podelila na društvenim mrežama, dotakao je milione ljudi širom sveta.

Teška borba i gubitak

Enzli, najmlađa ćerka Done Kokran, preminula je 2019. godine u 21. godini, nakon gotovo dve decenije borbe sa rakom. Dijagnostikovan joj je neuroblastom, agresivan oblik karcinoma, kada je imala samo dve godine. Tokom 19 godina, Enzli je prolazila kroz brojne hemoterapije, testove, operacije i duge boravke u bolnici, a majka je bila uz nju u svakom koraku.

"Ostala je neverovatno snažna. Oslanjala se na svoju veru. Nikada nije pitala: "Zašto baš ja?", priseća se Dona.

Fondacija u znak sećanja

Te večeri kada je Enzli preminula, Dona je sebi dala obećanje koje je kasnije rezultiralo osnivanjem Fondacije Enzli (The Ansley Foundation).

"Enzli više nije bila tu da se bori protiv raka, ali sam znala da ću ostatak svog života posvetiti borbi za decu poput nje, kako nijedna porodica više ne bi morala da sahrani svoje dete zbog ove razarajuće bolesti", rekla je.

Tokom protekle decenije, Dona je radila na prikupljanju sredstava, podizanju svesti o bolesti i pružanju podrške porodicama koje prolaze kroz sličnu borbu.

Emotivni oproštaj od sobe

Nedavno je Dona podelila na Instagramu (@ansleyfoundation) jedan od svojih najtežih trenutaka - kada je konačno ispraznila Enzlinu sobu. Snimak, objavljen 3. januara, pregledan je više od dva miliona puta. U videu se prvo vidi soba prepunjena detaljima koji su oslikavali ličnost Enzli, a potom potpuno prazna - bez nameštaja i uspomena.

"Kao da sam je ponovo izgubila. Trebalo nam je sedam godina, ali smo konačno spakovali sobu naše ćerke, nakon što je rak pobedio", napisala je Dona pa dodala:

"Pakovanje nije bilo samo čišćenje ili pomeranje stvari - to je bio još jedan oproštaj i prisećanje na neverovatan život koji je živela 21 godinu. Tuga ne prati vremenski raspored. Ali, mi smo se preselili i došao je trenutak. Čak i u tom bolu, postoji ljubav, uspomene i duboko saznanje da je promenila mnoge živote i da će zauvek biti s nama."

Novi početak nakon gubitka

Porodica se nedavno preselila iz kuće u kojoj su živeli više od 27 godina.

"Bilo nam je potrebno mnogo vremena da se emotivno pripremimo da napustimo dom u kojem smo odgajali Enzli i njenu sestru Aštin. Enzlina soba je ostala netaknuta od dana kada je preminula i čekala sam poslednji mogući trenutak da je spakujem. Iako sam znala da joj stvari više nisu potrebne, prolazak kroz njenu garderobu, radni sto i predmete koje je volela delovao je kao da je ponovo gubim", rekla je Dona.

Deljenje bola i podizanje svesti

Dona je odlučila da ovaj emotivni trenutak podeli javno kako bi skrenula pažnju na ozbiljnost bolesti i izazove kroz koje prolaze porodice.

"Iz prve ruke znam koliko se malo pažnje posvećuje ovoj teškoj bolesti. Verujem da je važno deliti ne samo naše uspehe, već i teške trenutke. Većina ljudi ne može u potpunosti da razume razaranje koje ostaje nakon dijagnoze raka kod deteta. Ali, ako makar jedan naš video dopre do nove osobe i podigne svest, onda ispunjavam obećanje koje sam dala", emotivno je priznala.

Snimak je daleko premašio očekivanja - pregledan je više od 2.1 milion puta, sa preko 120.000 lajkova i hiljadama poruka podrške.

"Nije važno koliko je vremena prošlo, ovo je uvek teška odluka", "Moja baka je umrla 2018. i još ne mogu da se nateram da otvorim njenu bočicu parfema. Tuga je snažna i moćna stvar. Žao mi je zbog vašeg gubitka", "Možemo li da pričamo o tome koliko je ovo bilo hrabro? Ovo je sigurno bilo izuzetno emotivno. Verujem da su vas preplavile uspomene dok ste uzimali njene stvari i sedeli na mestima gde se igrala. Šaljem vam ljubav", pisali su pratioci.

Poruka nade i promena kroz fondaciju

Dona Kokran 7 godina nakon smrti ćerke ispraznila njenu sobu Foto: Printscreen/Instagram/ansleyfoundation

Za Donu, viralni uspeh snimka znači mnogo za Fondaciju Enzli i podizanje svesti o raku kod dece.

"Za malu neprofitnu organizaciju poput naše, viralan trenutak može biti životno promenljiv - ne samo za prisustvo na društvenim mrežama, već i za ono što znači za svest o bolesti koja odnosi previše dečjih života. Svaki pregled, lajk i deljenje donosi veću vidljivost o bolesti", zaključila je.

