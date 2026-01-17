Slušaj vest

Pripadnik generacije Z iz Bengalora, koji je postao hit na mrežama zbog videa u kom je najavio otkaz na "dosadnom" poslu, sada se javio s novim, prilično iskrenim priznanjem. Kaže da žali što je tako prelomio jer se nakon otkaza suočio s lošim tržištem rada, pa je cela priča ponovo pokrenula rasprave o tome koliko je pametno napustiti posao bez konkretnog plana.

Sudar sa stvarnošću nakon otkaza

U videu na Instagramu 22-godišnji Anšul Utaija je otkrio da je dao otkaz bez druge ponude i da se od tada muči s pronalaskom novog posla. Priznao je da je odluka verovatno bila prenagljena.

"Dao sam otkaz bez plana i nakon toga sam imao prvi razgovor za posao. I, iskreno, žalim što sam napustio posao", rekao je u videu.

Dodao je da je potcenio koliko je teško ponovo krenuti u potragu za poslom. "Potcenio sam koliko će biti teško. Zašto je tržište rada tako loše? Tražim već neko vreme, ali nema prilika", rekao je. Utaija je rekao i da mu se čini da je sada "prekasno" da povuče odluku, pa je video završio apelom pratiocima da mu se jave ako znaju za otvorena radna mesta.

Viralna objava o napuštanju posla

Podsetimo, sve je krenulo kad je objavio video u kom je najavio da planira da da otkaz na poslu s punim radnim vremenom. Govorio je o tome da se oseća prazno i da mu je dosta posla u kom više ne uživa.

"Radim posao s punim radnim vremenom koji mi se uopšte ne sviđa. Meni je to užasno dosadno. Toliko mi je došlo preko glave da to više ne mogu da radim. Osećam kao da gubim vreme", rekao je tada.

Spomenuo je i da je imao ponude za upis na dva univerziteta u Australiji, ali ih je odbio jer ga dalje studiranje ne zanima. Priznao je i da njegovi roditelji nisu bili srećni što napušta stabilan posao.

Popularnost raste, ali posao još nije našao

Kad je prvi video postao viralan, Utaija je imao oko 10 hiljada pratilaca na Instagramu. U međuvremenu se taj broj više nego utrostručio- sad je na preko 32 hiljade.

U komentarima su se javili i oni koji ga razumeju i oni koji ga kritikuju. Jedan korisnik je napisao: "Zato je važno balansirati - radi posao koji ti daje stabilnost dok paralelno gradiš ono što voliš." Drugi je dodao: "Svaka čast na iskrenosti, nije lako to javno priznati. Srećno."

Treći je sažeo poentu: "Najpametnije je dati otkaz tek kad imaš ponudu. Kako god okreneš, svaka odluka ima svoju cenu."

