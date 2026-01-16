Slušaj vest

Valentina se suprugu mesecima žalila na nadutost i stomačne tegobe. Mislili su da je reč o intoleranciji na gluten što su im i doktori rekli ili sezonskom virusu, ali između utorka i srede doživeli su najveće životno iznenađenje – Valentina je rodila devojčicu u sopstvenom domu.

Sve je počelo pre nekoliko meseci kada je Valentina Meki, (42) konobarica iz Altopaćija počela da oseća nadutost nakon konzumacije proizvoda od pšenice. Lekari su njoj i suprugu Đakomu Paoliju (43) pica majstoru sugerisali moguću alergiju na gluten, ali detaljne analize su odlagane više puta. Njen neredovni menstrualni ciklus nije izazvao sumnju, a tokom trudnoće nije osećala bebine pokrete, što je dodatno doprinelo zabludi.

Valentina Meki Foto: printscreen/youtube/Noi Tv Lucca 2

"Mislili smo da je u pitanju običan stomačni problem. Nikada nije bilo razloga da posumnjamo na trudnoću“, rekao je Đakomo.

Tokom trudnoće, beba se nije javljala pokretima, a devet meseci je proteklo bez ikakvih problema. Međutim, u noći između utorka i srede, Valentina je počela da se oseća loše oko dva sata, žaleći se na mučninu i povraćanje. Ostali su budni, pokušavajući da shvate šta se dešava, ali s vremenom se situacija nije popravljala.

Porođaj krenuo rano ujutru

Đakomo je rano ujutru otišao u dežurnu apoteku udaljenu 20 kilometara, gde su mu rekli da je reč o sezonskoj infekciji.

"Vratio sam se oko sedam. Valentina je uzela taj lek, ali se ništa nije promenilo. U jednom trenutku legla je na krevet i rekla mi: nije virus, porađam se. Ma daj, prestani, odgovorio sam joj, nije vreme za šalu.", rekao je on.

Đakomp Paoli i Valentina Meki Foto: printscreen/youtube/Noi Tv Lucca 2

Tad je video kako se njegova partnerka okreće na bok i širi noge, dok se među njima pojavljuje mala glava puna kose. Na trenutak sve je bilo konfuzno, on nije mogao da shvati šta se događa. Bebica je samo izašla, sa pupčanom vrpcom još uvek prikačenom i bez ikakvog zvuka, što je izazvalo strah od najgoreg. Strah je konačno popustio kada je beba zaplakala.

Pomoć komšija i hitne pomoći

Na telefonski savet hitne službe, Đakomo je bebu umotao u peškir i čekao dolazak ekipe koja je ubrzo stigla i odvela majku i dete u bolnicu u Lući. Komšije su se odmah angažovale, pomogle u spremanju stana i donele prve stvari za novorođenče.

"Šokirali smo se, ali najvažnije je da su Valentina i beba dobro. Prijatelji i porodica nisu mogli da poveruju kada su čuli vest“, rekao je srećni otac.

Đakomo Paoli i Valentina Meki Foto: printscreen/youtube/Noi Tv Lucca 2

Neverovatna priča za pamćenje

Đakomo, preplavljen emocijama, na kraju je ispričao i jednu anegdotu: "Moj nećak je, nakon što je video sliku bebe, pitao: ‘Da li je to vaša beba?’ Rekao sam mu: ‘Ne, stigla je dostavom preko Amazona’. Još uvek nam deluje nestvarno.“, rekao je on kroz smeh na kraju.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video: