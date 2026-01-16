Slušaj vest

O ovome niko ne voli da priča, ali realno, dođe trenutak kada se porodica zapita šta se zapravo dešava. Smrt nije instant drama iz filmova. To je proces koji telo polako pokreće samo, tiho, mehanički, kao da ga je priroda programirala da olakša odlazak.

Upravo o tome govori hospicijska medicinska sestra Džuli Mekfaden, žena koja godinama radi sa pacijentima na samom kraju života i otvoreno objašnjava šta porodice najčešće ne znaju, a očajnički žele da razumeju.

Ko je Džuli i zašto je njena priča važna

Džuli je licencirana hospicijska medicinska sestra koja je prešla put od intenzivne nege do edukacije ljudi o smrti. Posle osam godina rada u bolnici, gledajući pacijente kako odlaze, shvatila je da postoji ogroman jaz između onoga što medicinski radnici vide i onoga što porodice znaju. Zato je pokrenula svoj YouTube kanal gde govori o umiranju bez patetike i bez tabu tema. Kako kaže, cilj joj je da ljudima skine strah i da objasni da telo ima svoje prirodne faze kroz koje prolazi kada se približava kraj.

Kako telo signalizira da se približava smrt

Džuli objašnjava da telo ne "odustaje" naglo. Ono se postepeno povlači iz svakodnevnih funkcija i smanjuje potrošnju energije. To izgleda zastrašujuće ako ne znate šta gledate, ali kada razumete proces, sve postaje jasnije i manje traumatično.

Prema njenim rečima, postoji 12 najčešćih znakova da se život privodi kraju. Ovi znaci nisu bolni i nisu opasni, oni su normalni. Telo samo radi ono što mora.

Prvo se smanjuje unos hrane i vode. Apetit nestaje jer organizam više ne ulaže energiju u varenje. Zatim se gube funkcionalne sposobnosti. Osoba sve teže sedi, stoji ili se kreće. Potom dolazi izražena potreba za snom, kao da telo prelazi u stanje hibernacije. Osetljivost na bol često opada. Javlja se povremena dezorijentacija, kratki momenti zbunjenosti. Mnogi ljudi počnu da spominju ili „vide“ preminule članove porodice. Disanje se menja, postaje sporije ili neujednačeno. Koža može menjati boju, naročito na rukama i nogama. Temperatura tela se povremeno podiže. Pogled postaje staklast ili suzan. Pojavi se nesvesno pružanje ruku ili gledanje u daljinu. Moguće je i blago uznemirenje, kao da osoba traži udoban položaj.

- Sve ovo, naglašava Džuli, samo su signali prirodnog procesa, a ne razlog za paniku.

Kako ove informacije pomažu porodicama

Jedan komentar ispod njenog videa posebno je pogodio ljude.

Medicinska sestra Džuli Mekfaden Foto: Printscreen/Youtube/HospiceNurseJulie

- Moja mama je preminula danas, i sve što ste rekli bilo je tačno, napisala je jedna gledateljka i dodala da joj je upravo Džuli pomogla da shvati šta se dešava i da lakše prihvati kraj.

Mnogi drugi opisali su slična iskustva: prepoznavanje znakova donelo im je mir, jer su shvatili da njihovi najmiliji nisu patili i da je telo samo ušlo u završnu fazu u kojoj se polako oslobađa napora, bola i bolesti.

Priča je teška, ali znanje pravi ogromnu razliku. Kad znate šta da očekujete, strah se povlači, a ostaje prostor za dostojanstvo, prisutnost i mir, i za onoga ko odlazi i za one koji ostaju.

(Kurir.rs/ Ona / YT Hospice Nurse Julie)

