Dokumentarac "Zla influenserka: Priča o Džodi Hildebrandt" razotkriva kako je samoprozvana savetnica, koristeći onlajn uticaj i manipulaciju, učestvovala u brutalnom zlostavljanju dece koje je šokiralo javnost i završilo višegodišnjim zatvorskim kaznama.

Novi dokumentarac "Zla influenserka: Priča o Džodi Hildebrandt" šokirao je i potresao gledaoce širom sveta.

collage-copy.jpg
Foto: Printscreen/Instagram

Ovaj višeslojni dokumentarac donosi mračnu, ali realnu priču o tome kako su lažni autoritet, onlajn uticaj i manipulacija doveli do jednog od najuznemirujućih skandala u poslednje vreme.

Film prati Džodi Hildebrandt, bivšu terapeutkinju iz Jute i osnivačicu kontroverznog programa samopomoći ConneXions, koja je u početku gradila reputaciju kao stručnjakinja za porodične i bračne odnose.

Rubi Frenki
Rubi Frenki Foto: Instagram/moms_of_truth

Njena povezanost s popularnom Jutjub vlogerkom Rubi Frenki, poznatom po kanalu "8 Passengers" s više miliona pratilaca, dovela je do partnerstva koje se ubrzo pretvorilo u katastrofu.

Dokumentarac razotkriva kako je Hildebrandt postupno preuzimala kontrolu nad Frenkinim životom i načinom roditeljstva, uveravajući je da primenjuje ekstremne metode "čišćenja" i discipline bazirane na svom savetodavnom pristupu i iskrivljenoj interpretaciji verskih učenja.

Rubi Frenki
Foto: YouTube/COURT TV

Kulminacija te spirale događaja bila je u avgustu 2023. godine, kada je 12-godišnji sin Rubi Frenki uspo da pobegne iz kuće Hildebrandt, izgladneo i povređen, tražeći pomoć od komšija - prizor koji je pokrenuo policijsku istragu. Kad su vlasti pretražile dom, pronašli su i Frenkinu desetogodišnju ćerku u teškom stanju.

Rubi Frenki
Foto: Youtube/NBC News

Džodi Hildebrandt i Rubi Frenki uhapšene su i optužene za teško zlostavljanje dece, a u februaru 2024. obe su priznale krivicu i osuđene na kazne koje bi, prema tamošnjim zakonima, mogle da traju do 30 godina zatvora. Hildebrandt i Frenki trenutno izdržavaju svoje kazne u saveznoj državi Juti.

Rubi Frenki
Foto: Instagram/moms_of_truth

Zla influenserka ne krije brutalne detalje slučaja - od nivoa zanemarivanja i fizičkog kažnjavanja dece do psiholoških metoda kojima su Hildebrandt i Frenki manipulisale članovima zajednice i njihovim porodicama. Film uključuje intervjue s bivšim klijentima, kolegama i istražiteljima, dajući uvid u to kako su izgledali privatni trenuci pre nego što se sve raspalo.

Iako je priču teško gledati, dokumentarac pruža važan uvid u tamnu stranu influens kulture, pseudonaučnih saveta i opasnih guru-mentaliteta koji mogu da ostave trajne posledice na najranjivije.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Rubi Frenki
Kjara Feranji
screenshot-29.jpg
Diana Sidvi

