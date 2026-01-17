Slušaj vest

Sveštenik Dragutin Goričanec je zbog svog rada i zauzimanja za sve ljude koji su na marginama društva 2011. godine dobio nagradu Ponos Hrvatske.

"Moje zanimanje za ljude na marginama društva počinje u studentskim danima, pogotovo sam se hteo približiti osobama s invaliditetom jer sam smatrao da ih treba više uključiti kako bi ravnopravno učestvovali u crkvenim, ali društvenim zbivanjima. Sve je počelo radom s pojedincima i tada sam uvideo koji su sve problemi s kojima se osobe s invaliditetom susreću svakodnevno. Primao sam ih u svoju kuću i poticao ih na rad u skladu s njihovim mogućnostima jer često društvo, a i roditelji misle da oni ništa ne mogu, što je u potpunosti netačno" rekao je o počecima svoga rada velečasni Goričanec, prenosi RVA.Hr.

Ženama je počeo da pomaže pre 21 godinu, a do 2014., kako je sam svedočio, iz prostitucije je uz njegovu pomoć izašlo 13 žena. Njegov način rada nikada nije bio institucionalan niti organizovan kroz programe. Sve je počinjalo razgovorom i poverenjem. Za žene koje su se našle u paklu prostitucije velečeasni. Dragutin Goričanec ističe kako su mnoge njihove priče slične, obećan im je dobar posao, oduzeti su im dokumenti i same jednostavno ne vide izlaz iz tog „začaranog kruga“.

Sveštenik Dragutin Goričanec Foto: Youtube/LaudatoTV

Jedna noć, uoči Božića, ostala je upamćena kao trenutak kada je sve počelo

"Bilo je to uoči Božića i bila je vrlo hladna noć. Nakon molitve pred Presvetim, osetio sam potrebu da moram poći u Zagreb i prošetati ulicama kako bih pronašao one koji su u potrebi", govorio je sveštenik Goričanec.

Dok su prolaznici žurili kućama zbog hladnoće, njegova pažnja zadržala se na ženi koja je stajala na jednom mestu.

"Prišao sam joj i pitao je šta joj se dogodilo. Ona mi je odgovorila da se bavi prostitucijom."

U tom susretu nije bilo pitanja na koja je bila navikla, niti osude.

"Pitao sam je koliko košta razgovor. Bila je iznenađena. Dao sam joj 200 kuna i dobio celu njenu životnu priču."

Nakon dugog razgovora, usledio je trenutak odluke.

"Nakon što sam joj rekao da joj mogu pomoći i dati ono što joj je potrebno za pristojan život, odlučila je da se povuče sa ulice."

Ta žena bila je prva kojoj je pomogao. Njena odluka postala je potvrda da je moguće prekinuti krug u kome su mnoge žene zaglavljene.

Sveštenik Dragutin Goričanec Foto: Youtube/LaudatoTV

Tokom godina koje su usledile, pomaganje ženama koje su želele da napuste prostituciju postalo je deo njegovog svakodnevnog života. Neke su uspevale odmah, druge su prolazile kroz faze povratka i ponovnih pokušaja.

"Moram reći da neke od njih nisu katolkinje. Hvala Bogu, do 2014. ih je bilo 13, ali još ih je mnogo koje su u fazi prekida i ponovnog vraćanja tom poslu."

(Kurir.rs/Žena)