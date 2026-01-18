Slušaj vest

Influenserka Tati Lomas izgradila je armiju od 88.000 pratilaca na Instagramu zahvaljujući pričama iz stvarnog života koje svakodnevno deli sa publikom.

U jednom od svojih popularnih videa, otkrila je šokantnu ispovest žene koja je, kako tvrdi, usvojila bebu iz porodice, da bi kasnije saznala da je njen suprug biološki otac tog deteta.

Anonimna ispovest koja je zgrozila mreže

Tati, koja vodi i podkast, redovno dobija anonimne poruke slušalaca, koje zatim prepričava pratiocima. U ovoj priči, otkrila je da je žena bila fizički loše kada je saznala istinu.

Prema njenim rečima, žena je na kraju donela najbolniju odluku u životu da napusti muža Stiva, ali i dete koje su zajedno odgajali. Zbog toga je, tvrdi, postala meta osuda i napada njegove porodice.

Tati Lomas Foto: tattylomas/instagram

Govoreći u ime žene, Tati je ispričala:

„Sestra mog muža usvojila je dete pre četiri godine. Oduvek je želela da bude majka i nije želela partnera. Kada je njena prijateljica rodila bebu koju nije mogla da zadrži, ponudila se da je usvoji.“

Cela porodica je, kako kaže, bez zadrške prihvatila dete.

Dijagnoza koja je promenila sve

Pre dve i po godine, sestri je dijagnostikovana multipla skleroza, a zdravstveno stanje joj se brzo pogoršavalo.

„Zamolila nas je da preuzmemo brigu o detetu. Naravno da smo pristali.“

Žena tvrdi da njen muž nikada nije pokazivao čudno ponašanje prema detetu.

„Ponašao se kao brižni ujak. Nikada nisam posumnjala.“

Jeziva ispovest: „On je otac deteta“

Istina je isplivala kada je sestra priznala:

„Moj muž je biološki otac tog deteta.“

Navodno, više nije mogla da živi s tajnom, naročito zbog pogoršanja zdravlja.

„Rekla mi je da su moj muž i njena prijateljica povremeno imali aferu čak i neposredno pre našeg venčanja. To dete je rezultat njegove prevare.“

dnk test Foto: Bogdan Steblyanko / Alamy / Profimedia

DNK test potvrdio sumnje

Po povratku kući, suočila je muža sa istinom i zahtevala DNK test. Rezultat je bio neumoljiv.

„Test je potvrdio da je on otac. Govorio je da me voli, da mu je žao, da se ništa nije dogodilo tokom braka… Bila sam zgrožena. Nisam mogla da budem pored njega.“

Nedugo zatim, iselila se kod sestre. Žena je naglasila da nema nikakva loša osećanja prema devojčici.

„Ona je nevina. Nije uradila ništa pogrešno.“

Ali priznaje:

„Svaki put kad je pogledam, vidim njegovu prevaru.“

Porodica muža je napada i krivi

Nakon što je istina izašla na videlo, žena kaže da je zasuta pozivima i porukama članova muževljeve porodice.

„Morala sam da blokiram mnoge ljude. Okrivljuju me, sramote me, govore da sam loša jer ne želim terapiju ili savetovanje.“

„Ali iskreno — ne vidim nikakav povratak iz ovoga.“

Iako je dete odgajala godinu i po dana kao svoje, priznaje da više nije sposobna da bude dobra majka nakon saznanja.