Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 19. januara obeležavaju Bogojavljenje. Ovaj praznik je crveno slovo u kalendaru, ali se prema običaju ne posti. Jedan je od 15 najvećih hrišćanskih praznika, a tog dana se tradicionalno pliva za Časni krst.

Mnogi na ovaj dan koriste pozdrav "Hristos se javi", što je pogrešno jer se na praznik Bogojavljenja javio Bog Otac. Umesto uobičajenih pozdrava, danas koristite "Mir Božji, Bog se javi", jer se vernici tako pozdravljaju na Bogojavljenje.

Foto: RINA

Ukoliko neko to vama prvi kaže, odgovorite mu sa "Mir Božji, vaistinu se javi!" Nećete pogrešiti ni ako ovaj praznik čestitate drugima sa "Srećno Bogojavljenje".

Naime, prema hrišćanskoj tradiciji, Hristos je, kada je napunio 30 godina, došao na reku Jordan kako bi ga krstio Sveti Jovan. Tada se nad njim otvorilo nebo i Duh Sveti je sišao na Isusa u vidu goluba. Istovremeno se sa neba čuo glas Boga Oca koji je rekao: "Ovo je Sin moj ljubljeni. On je po mojoj volji".

Tako se, pri Isusovom krštenju, Bog javio u tri ličnosti - Bog Otac je govorio sa neba, Bog Sin se krstio u Jordanu, a Bog Duh Sveti je, u vidu goluba, sišao sa neba nad Hristovu glavu.

Veruje se da se, u gluvo doba, uoči Bogojavljenja, na tren otvara nebo, da se ukrštaju vetrovi što duvaju zimi s onima što duvaju leti i da sva voda postaje sveta. Ko se tada zatekne na otvorenom i to vidi može od Boga da zatraži ispunjenje jedne želje.

Od pre desetak godina kod Srba je obnovljen stari običaj da se u reku baci krst, a mladići se takmiče da do njega stignu i prvi ga uhvate.