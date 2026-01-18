Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 19. januara obeležavaju Bogojavljenje. Ovaj datum je u crkvenom kalendaru upisan crvenim slovom.

Postoje brojni običaji koji se vezuju za ovaj praznik, a mnogi veruju da će im se u Bogojavljenskoj noći ostvariti one najveće želje.

Ogledalce ispod jastuka

Devojke stavljaju ogledalce pod jastuk - Jedan od običaja koji se ponegde zadržao i danas odnosi se na neudate devojke. Naime, one noć pred Bogojavljenje stavljaju ogledalce pod jastuk, jer se veruje da će sanjati muškarca za kog će se udati.

Zamislite želju na Bogojavljanje

Prema predanju, u poslednjim minutima Krstovdana, trebalo bi da jasno i nedvosmisleno formulišete želju koja vam je važna, pa tačno u ponoć, otovorite prozor i zamolite Gospoda da vam tu želju ispuni, jer na dan kada je božji glas objavio da je Isus njegov sin - Bogojavljenje, sve želje će biti uslišene.

Snovi na bogojavljanje

Stara verovanja kažu da san koji ste usnuli u noći između 18. i 19. januara može da predstavlja svojevrsnu poruku ili predskazanje budućih događaja, zbog čega bi bilo dobro zapamtiti ono što ste sanjali. To posebno važi za devojke koje su pod jastuk stavile ogledalce, jer će one po predanju sanjati svog budućeg muža.