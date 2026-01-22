Slušaj vest

Više od trideset godina nakon što je njen sin nestao na grčkom ostrvu Kos, Keri Nidam (53) i dalje ne gubi nadu da je Ben živ. Majka britanskog dečaka otvoreno ističe da jedina logična verzija, prema njenom uverenju, jeste da je Ben otet i prebačen u ilegalno usvajanje.

Nestanak Bena Nidama

Ben Nidam imao je svega 21 mesec kada je 24. jula 1991. godine misteriozno nestao. Poslednji put viđen je kako se igra ispred kuće bake i deke, dok je prostor bio u fazi renoviranja. U jednom trenutku, jednostavno je nestao. Uprkos dugotrajnoj i opsežnoj potrazi, nije pronađen nijedan trag koji bi razjasnio sudbinu dečaka.

Kontroverzne teorije i sumnje

Tokom godina pojavljivale su se različite teorije o nestanku. Jedna od njih, iz 2012. godine, tvrdila je da je Ben stradalo u nesreći - navodno ga je pregazio bager u obližnjem maslinjaku. Kasnije se pojavio anonimni svedok koji je tvrdio da mu je vozač bagera na samrti priznao odgovornost. Keri Nidam je ovu verziju, međutim, odbacila, ističući da su kasnija iskopavanja pokazala potpuni izostanak dokaza koji bi ukazivali na smrt njenog sina.

Teorija o trgovini decom

Keri danas veruje da je Ben mogao biti meta organizovane grupe koja se bavila trgovinom decom. Tokom godina je primala dojave koje su upućivale na mrežu koja decu sa grčkih ostrva prebacuje u inostranstvo, gde završavaju u ilegalnim usvajanjima. Posebno je potresla tvrdnja da su deca sa plavom kosom i svetlim očima bila vrednija. Njenu nadu dodatno je podstakla nedavna poruka žene koja tvrdi da njen partner veruje da bi mogao biti Ben.

"Postoje brojne nelogičnosti u njegovoj prošlosti, zbog čega je pristao na DNK test. Informacije su prosleđene policiji, a rezultati se očekuju", kaže Keri.

Neprestana potraga i majčinski instinkt

Keri priznaje da se tokom godina javljalo mnogo ljudi koji su mislili da su nestali dečak, ali nijedan slučaj nije potvrđen. Ipak, ona tvrdi: "Nikada nisam izgubila osećaj da mi je sin živ."

Prisećajući se dana nestanka, objašnjava da porodici u početku nije ni palo na pamet da je dete oteto.

"Verovali smo da ga je neko pronašao i privremeno zbrinuo, jer je tog dana bilo izuzetno vruće. Tek kada su sati prolazili bez ikakve vesti, shvatili smo da se dogodilo nešto ozbiljno."

Danas, više od tri decenije kasnije, Keri Nidam nastavlja da traži odgovore. Pokrenula je sopstvenu kampanju, prikuplja informacije i nastoji da dobije potpuni uvid u policijsku dokumentaciju, uverena da postoje tragovi koji nikada nisu do kraja istraženi. Ona dodaje da potraga, iako je ostavila duboke posledice po njeno mentalno zdravlje, ostaje vođena snažnim majčinskim instinktom.

"Da i najmanje verujem da je sin mrtav, odavno bih prestala da tražim. Ovako, nada je i dalje ono što me pokreće."

