Nermin Muharem iz Bosne i Hercegovine godinama je živeo između nade i loših medicinskih nalaza, dok mu je bolest bubrega diktirala svakodnevicu. Kada su terapije postale nedovoljno efikasne, a dijaliza neminovna, činilo se da izlaza nema. Međutim, život mu je promenila jedna odluka koja je unela svetlo u mračan period - bezuslovna ljubav i hrabrost njegove tašte Feride Jahić, koja mu je donirala bubreg.

Dugogodišnja kontrola bolesti

Prema Nerminovim rečima, bolest je bila pod kontrolom sve do kraja 2024. godine, kada su se nalazi naglo pogoršali.

"Držali su stanje pod kontrolom do decembra 2024. godine, kada je došlo do naglog pogoršanja. Nalazi su bili izuzetno loši, kreatinin i urea su naglo porasli. Rečeno mi je da ću vrlo brzo završiti na dijalizi, što se, nažalost, i desilo. Već u januaru prošle godine počeo sam peritonealnu dijalizu, što je bio težak i iscrpljujući proces", kaže Nermin.

Ova situacija je, kako ističe, teško pala njegovoj porodici, sa kojom je delio brige i dileme o daljoj terapiji.

Taština hrabrost koja je promenila sve

Nermin objašnjava da je transplantacija bila jedino rešenje, ali da nije želeo nikoga da ugrozi tražeći organ. Tada je njegova tašta Ferida ponudila pomoć.

"Kod kuće smo razgovarali jer su mi rekli da je jedino rešenje transplantacija. Nisam hteo ni da pomislim da ugrozim bilo čiji život. Teško je nekoga pitati za organ. Međutim, u tom trenutku moja tašta Ferida je rekla "ja ću donirati bubreg", na čemu sam joj zahvalan dok sam živ. Nismo čak ni znali da li nam se poklapaju krvne grupe, a kasnijim pretragama desilo se čudo koje je iznenadilo i lekare i medicinsko osoblje, jer se pokazao redak stepen podudarnosti u slučaju takozvane "nesrodne transplantacije", kao da me je rodila", priča Nermin, koji se uspešno oporavlja od transplantacije obavljene u julu prošle godine.

Ferida Jahić: nesebična donorka

Ferida Jahić, čije pretrage su pokazale da je potpuno zdrava, ne smatra svoj čin žrtvom.

"Da je trebalo, ne znam ni ja šta, dala bih. Moj Nerko je dobar čovek, dobar suprug i dobar otac. Ja njega ne odvajam od svog sina i svoje ćerke. Lep život sam proživela, uvek sam bila zdrava, a njegova mladost, moja ćerka i njihovo troje dece - svi su oni moja deca. Profesor mi je rekao da se sa jednim bubregom može normalno živeti. Ja se tako i osećam. Poručila bih svima koji mogu - neka spasu mlad život. Nije to ništa strašno. Malo pretraga, par dana oporavka, a nekome ste poklonili budućnost", ističe Ferida, dodajući da je posebno zahvalna medicinskom osoblju i lekarima Klinike za nefrologiju KCUS-a.

Porodica: ponos i zahvalnost

Nerminova supruga Samira ne krije ponos prema svojoj majci i suprugu, koji su hrabro izneli ceo proces. Njihova priča danas je primer nesebične ljubavi i hrabrosti koja je omogućila novi život i nadu u budućnost.

