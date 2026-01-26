Slušaj vest

Priča Dmitrija Makrigina i Rut Tete pokazuje koliko ljubav može biti izvan očekivanih granica. Dmitrij je plavooki mladić iz Jakutije, najhladnijeg dela Rusije, dok je Rut visoka, dugonoga žena iz Nigerije, sa crnom kosom i osmehom koji greje čak i na minus 50 stepeni. Sudbina ih je spojila u Sankt Peterburgu, gde je Rut završavala studije ekonomije i spremala se da se vrati u domovinu.

„Šetala sam parkom u Petrogradskom delu Sankt Peterburga i primetila da me neki mladić fotografiše. Bila sam ljuta jer to radi bez dozvole. Mahnula sam mu, on je prišao, izvinio se i pitao da li može da napravi nekoliko fotografija. Bio je veoma ljubazan i prijatan. Najviše me iznenadilo što je savršeno govorio engleski. Nikada ranije nisam srela nekoga ko živi u Rusiji i tako tečno govori engleski. Tog dana smo šetali do kasno uveče, mnogo razgovarali, a Dima me je stalno fotografisao“, priseća se Rut.

Dmitrij dodaje: „Prve rečenice sam izgovorio na engleskom jer sam mislio da je turista. Nisam ni slutio da razume ruski i da bi bila spremna da me izgrdi zbog fotografisanja bez dozvole. Umesto toga, između nas se odmah rodila iskra.“

Njihova veza je dugo bila na daljinu.

„Jednom me je čekala čak sedam meseci. Dolazio sam svaki godišnji odmor, dva puta godišnje. Imao sam tada veoma odgovoran posao i nisam mogao sve da ostavim i preselim se u Sankt Peterburg. Tako je trajalo pet godina. Živeli smo u neizvesnosti. Onda smo odlučili da sve promenimo iz korena. Dao sam otkaz i oženio se“, ispričao je Dmitrij.

U februaru 2018. Dmitrij je zaprosio Rut na originalan način – obukao se u kostim plišanog medveda i kleknuo pred njom na ulici. Rut nije oklevala ni sekund i rekla je „da“. Nedugo zatim preselili su se u Jakutsk, Dmitrijev rodni grad.

Život u Jakutsku, gde zime često dosežu minus 50 stepeni, bio je potpuna promena za Rut.

„Sada znam šta su vunene čarape, krznene rukavice i ekstremno niske temperature. Ljubav nas je grejala jače od afričkog sunca, ali hladnoća je bila pravi izazov“, kaže Rut.

Rut se prilagodila i lokalnoj kuhinji, ali je u dom unela i deo Nigerije.

„Ona kuva neverovatno ukusno, stalno eksperimentiše. Nigerijska jela su ludilo. Kada je došla iz Nigerije, donela je dva kofera voća i začina. Jakutska kuhinja je blaga i ne može da podnese miris iznutrica, ali obožava boršč i peljmene. Uvek se iznenađuje kada vidi da nema svežeg mesa, već je sve zamrznuto“, objašnjava Dmitrij.

