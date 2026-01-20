Slušaj vest

Žena iz Australije tvrdi da je iz lokalne hitne pomoći poslata kući uprkos nesnosnim bolovima, da bi se kasnije ispostavilo da joj je bila neophodna ozbiljna operacija kičme zbog koštanih izraslina.

Amanda Jang iz Kvinslenda ispričala je da je 2023. godine pozvala hitnu pomoć zbog sve jačih bolova u leđima. Prevezena je u Univerzitetsku bolnicu u Taunsvilu, gde je, kako tvrdi, dobila terapiju protiv bolova i ubrzo bila poslata kući, prenosi lokalni medij 7 News.

Samo četiri sata kasnije, Amanda kaže da se vratila u bolnicu ovog puta vrišteći od agonije.

Amanda Jang Foto: 7NEWS Townsville/Facebook

„Doktor mi je rekao da ‘začepim’, ali zbog simptoma i bola nisam mogla da se kontrolišem“, ispričala je za 7 News.

Prema njenim rečima, medicinsko osoblje joj je saopštilo da su već uradili sve što su mogli, da su joj dali odgovarajuću terapiju, pa čak i povećali dozu nervnog blokatora koji joj, kako kaže, uopšte nije pomagao upravo zato se i vratila u bolnicu.

Tek nakon brojnih molbi, Amanda je, tvrdi, smeštena u bolnički krevet.

Njeno stanje se dodatno pogoršalo

„Nisam mogla ni da ustanem da odem do toaleta. Molila sam ih za noćnu posudu, ali su odbili. Bila sam primorana da obavim nuždu pored kreveta. Bilo je strašno ponižavajuće“, rekla je.

Dodala je i da je, kada je zatražila jače lekove protiv bolova, imala utisak da je osoblje posmatra kao „narkomana koji traži drogu“.

„Rečeno mi je da mi nije ništa“, tvrdi Amanda, navodeći da je potom ponovo poslata kući taksijem.

„Puzala sam do ulaznih vrata i do kreveta“, ispričala je.

Amanda Jang Foto: 7NEWS Townsville/Facebook

Aktivirala je „Rajenovo pravilo“

Sutradan se ponovo vratila u bolnicu i aktivirala Rajenovo pravilo, koje u Kvinslendu omogućava pacijentima da zatraže hitnu reviziju lečenja ukoliko smatraju da njihovo stanje nije shvaćeno ozbiljno. Pravilo nosi ime Rajena Sandersa, tinejdžera koji je preminuo 2007. godine nakon što mu nije pružena adekvatna medicinska nega.

Tada je, kaže, odmah prebačena na odeljenje hirurgije.

„Odmah su mi dali odgovarajuće lekove. Rekli su mi da mi veruju i da će mi biti potrebna operacija, ali da o tome tada ne žele da razgovaraju zbog svega što sam prošla u prethodnih 38 sati“, rekla je Amanda.

Operacija otkrila ozbiljno stanje

Kada je konačno operisana naredne godine, hirurzi su joj uklonili više velikih koštanih izraslina u kičmi koje prethodno nisu bile vidljive na magnetnoj rezonanci.

Amanda tvrdi da je operacija trajala čak četiri sata duže nego što je planirano, zbog težine njenog stanja, i veruje da je kašnjenje u lečenju ostavilo trajne posledice.

„Mislim da, zato što nisam bila shvaćena kao hitan slučaj i jer nisu reagovali na vreme, sada imam trajno oštećenje nerava i jake grčeve svake noći“, rekla je.

Odgovor bolnice: „Nega je bila adekvatna“

U saopštenju za PEOPLE, izvršni direktor Taunsvil bolnice i zdravstvene službe, Kiran Kiz, naveo je da razume stres i patnju pacijentkinje, ali da su interne istrage pokazale da njene primedbe nisu zanemarene i da je medicinska nega bila odgovarajuća.

„Njene žalbe su razmatrane kroz naše zvanične procedure i prosleđene nezavisnoj Kancelariji zdravstvenog ombudsmana, koja je u januaru 2025. zaključila da je slučaj pravilno obrađen“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je tokom svih dolazaka u hitnu pomoć Amanda bila klinički pregledana, dobila terapiju protiv bolova i da je postupano u skladu sa simptomima i nalazima.

Brinem za one koji nemaju glas

Kancelarija zdravstvenog ombudsmana nije odmah odgovorila na upit magazina PEOPLE. Amanda kaže da je odlučila da sada javno govori jer, iako ona ima snage da se bori za sebe, brine za druge.

„Ja imam glas. Mogu da se zauzmem za sebe. Ali plaši me pomisao na one ranjivije, koji ne znaju svoja prava ili se boje da progovore“, poručila je.