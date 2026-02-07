Slušaj vest

Postoje iskustva koja nepovratno promene čoveka. Za Maju Sebag, granica između starog i novog života povučena je ispod ruševina tokom razornog zemljotresa u Kini. Zarobljena pod srušenim zidovima, bez hrane, vode i nade, verovala je da se nalazi na kraju puta. Danas tvrdi da je upravo tamo pronašla novi početak - u potpunoj tami koja joj je, kako kaže, delovala mirno i poznato.

Putovanje iz snova koje se pretvorilo u košmar

U trenutku nesreće, Maja je imala 44 godine i bila je na putovanju koje je dugo priželjkivala. Sa prijateljicom je obilazila Kinu, želeći da poseti i rezervat pandi u udaljenom delu zemlje. Dok su ručale, zemlja je iznenada počela da se trese. Za nekoliko sekundi, sve oko njih je nestalo u haosu.

Zatrpana pod ruševinama

Na Maju se sručila ogromna količina betona i kamenja. Ostala je nepomična, u potpunom mraku. Kasnije je rekla da je tada "umrla prvi put".

"Odjednom su se pojavila dva glasa. Jedan mi je govorio da nikada neću biti spasena. Drugi mi je govorio da ću preživeti. Moja snaga se menjala u zavisnosti od toga kome sam verovala," ispričala je.

Kada bi se prepustila beznađu, osećala je kako je napušta snaga. Nada joj je, s druge strane, davala energiju. U jednom trenutku, tvrdi da je videla svetlost koja ju je izvlačila naviše, dok je ona očajnički želela da se vrati u telo.

Improvizovana pomoć i borba za opstanak

Nekako je izvučena ispod ruševina i prebačena na medicinsku pomoć, ali ni bolnica nije postojala - bila je srušena. Povređena, sa smrskanim licem i vilicom, povredama jezika i krvarenjem u grlu, ležala je u privremenom kampu na otvorenom.

"Rekli su mi da ne smem da legnem. Ako zaspim - umreću," prisetila se.

Bez hrane i vode, dani su prolazili dok je telo polako odustajalo.

Druga smrt i osećaj spokoja

Nakon nekoliko dana, Maja kaže da je njen organizam popustio i da je ponovo "umrla".

"Osećala sam kako me telo više ne drži. Kao da sam se dizala i stapala sa Zemljom. Bilo je mirno. Nimalo strašno. Tama nije bila preteća - delovala je kao dom, kao mesto koje mi je nedostajalo celog života."

U toj tišini, kako tvrdi, čula je glas za koji je verovala da pripada Bogu.

"Upitao me je zbog čega bih najviše žalila ako napustim ovaj život."

Shvatila je da njen najveći bol nije bio neispunjen profesionalni ili humanitarni cilj, već nešto dublje.

"Najveći žal bio je što nikada nisam postala majka."

Povratak uz poruku i zadatak

Sve se dogodilo 2008. godine. Maja kaže da je molila da joj se dozvoli povratak, jer je osećala da još nije završila svoju životnu priču.

"Rečeno mi je da, kada sunce izađe i kiša stane, moram da krenem da hodam. Biće ljudi koji će mi pomoći i ljudi koji će pokušati da me zaustave. Rekli su mi da slušam glas i da mu verujem."

U sledećem trenutku, tvrdi, ponovo se našla u svom telu, sa neočekivanom snagom. Uprkos upozorenjima lekara, krenula je kroz razrušeni teren u potrazi za bolnicom.

Treći odlazak i konačna odluka

Usledila je teška, osmočasovna operacija. Tokom zahvata, Maja kaže da je "umrla" i treći put.

"Moj duh se podigao. Vratila sam se na isto tamno, toplo mesto. Glas se ponovo pojavio."

Ovog puta su joj, kako navodi, pokazana svetleća vrata i ponuđen izbor - da ostane ili da se vrati.

"Deo mene je želeo da ostane. Ali nisam mogla da ignorišem ono za čim sam i dalje čeznula u životu."

Odbila je da ostane. Kaže da ju je tada svetlosna figura, nalik konju, vratila u telo.

Novi život i ispunjena želja

Posle rekonstrukcije lica i dugog oporavka, Maja je godinama ćutala o svom iskustvu, plašeći se osude okoline. Kasnije je odlučila da progovori kako bi, kako kaže, ljudima približila ideju da smrt nije nešto čega treba da se plašimo. Svoje iskustvo opisala je u knjizi "Unburied". Godine 2024. vratila se na mesto tragedije i ponovo se srela sa ljudima koji su joj pomogli da preživi. Najvažnije od svega - ostvarila je svoju najveću želju. Danas je majka četvoro dece.

"Smrt nije kraj. To je kraj jednog sloja nas. Ako sam mogla da preživim to, onda je zaista sve moguće," zaključila je.

