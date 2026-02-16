Slušaj vest

Preseljenje u miran primorski grad u Meksiku trebalo je da donese novi početak i bezbrižniji život za Vivijen Nosovicki. Međutim, umesto idile, dvadesetjednogodišnja Amerikanka suočila se sa ozbiljnim zdravstvenim problemom koji joj je u vrlo kratkom roku ugrozio vid i svakodnevni život.

Ono što je u početku delovalo kao bezazlena nelagodnost u oku, ubrzo je preraslo u snažan i konstantan bol, praćen crvenilom, oticanjem i postepenim gubitkom vida.

Dijagnoza koja je promenila sve

Tek nakon hitnog pregleda u specijalizovanoj medicinskoj ustanovi, lekari su ustanovili da Vivijen boluje od retke, ali izuzetno opasne parazitske infekcije rožnjače – akantameba keratitisa (Acanthamoeba keratitis). Reč je o stanju koje zahteva hitnu reakciju i dugotrajan terapijski proces, a u težim slučajevima može dovesti do trajnog oštećenja vida ili čak potpunog gubitka oka, prenosi Dejli mejl.

Iscrpljujuća terapija bez predaha

Vivijen se trenutno nalazi na zahtevnom režimu lečenja koji podrazumeva primenu lekova na svakih sat vremena, bez obzira na doba dana ili noći. Pored fizičke iscrpljenosti, suočava se i sa jakim bolovima koje opisuje kao gotovo nepodnošljive. Lekari naglašavaju da je ovakav vid terapije neophodan kako bi se zaustavilo dalje širenje infekcije.

Mogući uzrok infekcije

Iako nije u potpunosti sigurna kako je došlo do zaraze, Vivijen smatra da postoji mogućnost da je problem nastao usled neadekvatne nege kontaktnih sočiva.

"Nisam 100 odsto sigurna kako sam inficirala oko, ali postoji teorija da nisam pravilno brinula o svojim sočivima", rekla je ona.

Stručnjaci upozoravaju da se većina slučajeva ove infekcije povezuje upravo sa nepravilnim korišćenjem kontaktnih sočiva, posebno tokom plivanja ili tuširanja, kada paraziti iz vode mogu lako dospeti u oko.

Bol koji je teško opisati

Vivijen otvoreno govori o fizičkoj patnji kroz koju prolazi, ne skrivajući koliko je stanje ozbiljno i bolno.

"Ovo je najbolnija stvar koju sam ikada doživela u životu. Osećam kao da mi staklo i noževi seku oko, a onda se tome pridoda i ekstremno pulsiranje", ispričala je.

Upozorenje drugima putem društvenih mreža

Svoje iskustvo Vivijen je odlučila da podeli sa širom javnošću putem TikToka, gde redovno objavljuje snimke i svedočenja o borbi sa infekcijom. Njena priča privukla je veliku pažnju korisnika, a ona se nada da će na taj način upozoriti druge na opasnosti koje nosi nepažljivo rukovanje kontaktnim sočivima. Kako sama ističe, cilj joj je da njena bolna lekcija posluži drugima kao upozorenje i pomogne im da izbegnu slične zdravstvene komplikacije.

