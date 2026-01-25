Slušaj vest

Netfliksov novi dokumentarac o istinitom zločinu, "Otmica: Elizabet Smart", bavi se slučajem četrnaestogodišnje devojčice iz Jute koja je 2002. godine oteta iz svoje spavaće sobe. Njena porodica i prijatelji tragali su za njom punih devet meseci, a ključni preokret u istrazi dogodio se kada se njena mlađa sestra Meri Ketrin, s kojom je delila sobu, setila glasa otmičara.

Ko je oteo Elizabet Smart

Utvrđeno je da je Elizabet oteo Brajan Dejvid Mičel, ulični propovednik koji se predstavljao kao "Imanuel", a koji je godinu dana ranije radio na kući porodice Smart. Mičel nije delovao sam - u zatočeništvu mu je pomagala njegova supruga Vanda Barzi, a njih troje su živeli u šatoru u planinama.

Njen otmičar je umro u zatvoru Foto: POOL / Getty images / Profimedia

Prema svedočenju Elizabet Smart, Mičel ju je svakodnevno silovao, dok su on i Barzi verovali da je on prorok i da svoje postupke sprovode kao deo Božje volje.

Gde je danas Vanda Barzi

Nakon što je Meri Ketrin prepoznala glas otmičara, policija je ubrzo pronašla i uhapsila Mičela i Barzi, a Elizabet je oslobođena. U dokumentarcu se navodi da je Vanda Barzi priznala krivicu za otmicu i prevoz maloletnice preko državnih granica radi seksualne aktivnosti. Osuđena je na 15 godina zatvora, a puštena je na slobodu 2018. godine.

Vanda Barzi, žena koja je otela Elizabet Smart Foto: Douglas C. Pizac-POOL / Zuma Press / Profimedia

Zbog dijagnostikovanog psihijatrijskog poremećaja, kaznu je isprva služila u Federalnom medicinskom centru Karsvel u Teksasu, da bi 2016. godine bila prebačena u Državni zatvor Juta.

Reakcija Elizabet Smart nakon njenog puštanja

Nakon prevremenog puštanja Vande Barzi na slobodu, Elizabet Smart je za CNN izjavila: "Ona je žena koja je imala šestoro dece, a ipak je mogla da učestvuje u otmici četrnaestogodišnje devojčice. Ne samo da je sedela pored mene dok sam bila silovana, već je i podsticala svog muža da me nastavi silovati. Da li verujem da je opasna? Da. I to ne samo za mene. Verujem da predstavlja opasnost i pretnju svakoj ranjivoj osobi u našoj zajednici."

Novo hapšenje i trenutni status

Vanda Barzi je ponovo uhapšena 2025. godine zbog kršenja uslova koje je imala kao registrovani seksualni prestupnik, jer je posećivala parkove u Solt Lejk Sitiju.

Ova 79-godišnjakinja navodno više nije u pritvoru, ali nije poznato da li je puštena uz kauciju niti da li ima pravnog zastupnika. Dokumentarni film "Otmica: Elizabet Smart" dostupan je za gledanje na platformi Netflix, a više o samom slučaju možete pročitati OVDE.

