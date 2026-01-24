Slušaj vest

Hram Svetog Save jedna je od najpoluranijih turističkih atrakcija u Srbiji i, pored pravoslavnog sveta, privlači i pripadnike drugih veroispovesti. I reakcija je uglavnom slična. Srbi su ponosni, emocije same naviru, a prelepi komentari se samo nižu. Baš kao što je u slučaju jedne katolkinje iz Španije, koja prilikom posete pravoslavnoj svetinji nije mogla da zadrži suze.

Jedna Špankinja došla je u Srbiju, kako objašnjava u videu na TikToku, kod svoje vrlo bliske drugarice. Naravno, neizostavan deo obilaska glavnog grada bio je i Hram Svetog Save.Kada je ušla, emocije su je preplavile, pa je svoju reakciju morala da snimi i podeli sa brojnim pratiocima na pomenutoj društvenoj mreži. I, kao što smo mogli da očekujemo, video je postao viralan, a komentari su se nizali jedan za drugim - što od naših ljudi, što od brojnih stranaca koji su ili već bili u hramu ili su o njemu slušali i slične prizore gledali.

"Upravo sam se preselio/la u Beograd zbog studija. Moj fakultet je relativno blizu hrama, pa idem tamo svaki put kada mi nedostaju dom i porodica. Tamo se uvek osećam malo bliže njima", "Prelepa si. Neka te bog čuva i svi sveci", "Hram Svetog Save je moje sigurno mesto. Osećam se emotivno svaki put kada uđem u hram. Suze i emocije dođu odmah. Jednostavno volim to mesto - moje omiljeno u Beogradu. I moj dečko ga voli i svaki put se emotivno oseća. To je jednostavno prelep osećaj", "Tako neverovatno mesto! Imala sam sreću da ga obiđem i doživim. Mi nemamo takve crkve u Australiji", delić je pristiglih komentara (kojih ima preko 600) ispod njenog videa.

Turbulentna sudbina Hrama

Inače, Hram Svetog Save podignut je na Vračaru, na mestu gde su turske vlasti1594. godine spalile mošti Svetog Save, prvog srpskog arhiepiskopa i prosvetitelja. Ideja o gradnji hrama javila se krajem 19. veka, a Društvo za podizanje hrama osnovano je 1895. godine, s ciljem da se na tom mestu podigne velelepni hram kao simbol vere i nacionalnog identiteta.

Prvi radovi započeti su 1935. godine, ali su prekinuti izbijanjem Drugog svetskog rata 1941. Nakon rata i promena društvenog uređenja, gradnja je obustavljena na više decenija. Tek zahvaljujući upornosti patrijarha Germana, radovi su obnovljeni 1985. godine. Zidovi su podignuti do pune visine, a 1989. godine postavljena je centralna kupola teška 4.000 tona, sa pozlaćenim krstom.

Devedesetih godina gradnja je ponovo usporena zbog ratova i bombardovanja Srbije 1999. godine, su je u novom milenijumu radovi nastavljeni i hram je završen. Unutrašnje uređenje, rađeno u tehnici mozaika prema projektu Ruske akademije umetnosti, realizovano je od 2016. do 2020. godine. Danas je Hram Svetog Save jedan od najvećih pravoslavnih hramova na svetu i snažan simbol duhovne i kulturne obnove srpskog naroda, prenosi Blic žena.

