U januaru 2017. godine, poznati frizer slavnih Fabio Sementili pronađen je izboden na smrt u dvorištu porodične kuće u Vudlend Hilsu u Kaliforniji. Ubrzo se ispostavilo da iza brutalnog zločina ne stoji nepoznati provalnik već njegova supruga Monika Sementili.

Prema navodima tužilaštva, Monika je naložila svom ljubavniku, Robertu Bejkeru, osuđivanom seksualnom prestupniku i bivšem glumcu filmova za odrasle koji je radio kao instruktor, da ubije njenog muža. U zločinu je učestvovao i treći saučesnik, Kristofer Ostin. Cilj je bio da se ubistvo prikaže kao neuspešna pljačka kako bi Monika mogla da započne novi život bez komplikovanog razvoda.

Fabio i Monika Sementili Foto: Fabio Sementilli/Facebook

„Nije bio stranac, već žena koju smo smatrali porodicom“

„Osoba odgovorna za ovo nije bila stranac, već žena koju smo više od 20 godina doživljavali kao člana porodice“, rekla je Fabijeva sestra Loreta Pičilo sudiji uoči izricanja presude u junu 2025.

„Izdala je sve nas.“

Ko je bila Monika Sementili?

Monika je bila šminkerka i model za kosu, a Fabija je upoznala još devedesetih godina u Torontu, gde su oboje živeli. Iako joj nije bilo lako da napusti svoju veliku italijansku porodicu, pristala je da se preseli u Los Anđeles kako bi Fabio mogao da razvije karijeru.

Zajedno su imali dve ćerke, a Monika je bila i maćeha Fabijevom sinu iz prethodne veze.

Fabio Sementili, poznat pod nadimkom „Big Daddy“, izgradio je impresivnu karijeru — radio je kao frizer na filmskim setovima i bio potpredsednik za edukaciju u kompaniji Wella Professionals. Među njegovim klijentima bili su Rasel Krou, Džeki Čen i Dženifer Lopez.

„Nije imao nijednog neprijatelja“, rekao je njegov kolega za PEOPLE.

„Bio je duhovit, šarmantan i izuzetno dobar čovek. Njegova smrt nije imala nikakvog smisla.“

Ljubavnik sa mračnom prošlošću

Monika je Roberta Bejkera upoznala u teretani , gde joj je bio instruktor. Njena prijateljica ga je kasnije opisala kao „veoma dominantnog, samouverenog muškarca“.

Njihova afera započela je 2016. godine, a Monika navodno tada još nije znala da je Bejker 1993. osuđen za nedozvoljene radnje sa maloletnikom, niti da je radio u porno-industriji kao glumac i menadžer seksualnih radnica.

Noć ubistva

Dana 23. januara 2017., Bejker i Ostin ušunjali su se na imanje porodice Sementili i više puta izboli Fabija u dvorištu. Potom su ispreturali spavaću sobu kako bi inscenirali pljačku i pobegli Fabijevim poršeom 911, koji su kasnije napustili nekoliko kilometara dalje.

Fabijevo telo pronašla je njihova tada tinejdžerska ćerka Izabela.

Greške koje su razotkrile zločin

Iako se u početku sumnjalo da je reč o seriji „knock-knock“ pljački u Los Anđelesu, detektivi su ubrzo primetili nelogičnosti:

Skupi Roleks ostao je na Fabijevoj ruci

Ukraden je DVR uređaj sa snimcima nadzornih kamera, iako nije bio lako uočljiv

Još sumnjivije, Monika je gotovo odmah nakon ubistva počela da pritiska policiju i osiguravajuću kuću da joj se isplati 1,6 miliona dolara životnog osiguranja.

Na komemoraciji, Fabijeva sestra primetila je Moniku kako sedi uz muškarca kog nikada ranije nije videla Bejkera. Komšije su takođe zapazile da ima zavijenu ruku.

DNK trag i poruke koje su sve razotkrile

Istražitelji su pronašli Bejkerovu krv u Fabijevom automobilu, koja je povezana sa njegovim DNK-profilom iz ranijeg krivičnog dosijea. Ubrzo su započeli nadzor nad njim i Monikom.

Forenzičari su kasnije svedočili da su pronađene poruke u kojima Monika daje instrukcije kako da se dođe do DVR-a. Takođe su otkrivene stotine eksplicitnih poruka i fotografija koje su razmenjivali čak i tokom vikenda Fabijeve sahrane u Torontu.

Par je praćen mesecima na večerama, putovanju u Las Vegas sve do hapšenja 16. juna 2017. godine.

„Nemoj da pričaš“, šapnula je Monika u automobilu, ne znajući da je ozvučen.

Suđenje i presuda

Monika Sementili Foto: 48 Hours/YouTube

Monika Sementili optužena je za: ubistvo sa posebnim okolnostima (finansijska korist) i ubistvo iz zasede.

Iako se izjasnila da nije kriva, porota je u aprilu 2025. godine donela osuđujuću presudu po svim tačkama.

„Ovo je bio hladnokrvno isplaniran zločin motivisan pohlepom i izdajom“, izjavio je okružni tužilac.

Gde je Monika Sementili danas?

U junu 2025. godine, Monika Sementili osuđena je na doživotnu robiju bez mogućnosti uslovnog otpusta. Trenutno se nalazi u Centralnom ženskom zatvoru u Čaučili, u Kaliforniji.

Njen advokat tvrdi da ona i dalje insistira na nevinosti i da će uložiti žalbu.