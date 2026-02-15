Slušaj vest

Postoje porodične odluke koje se donesu za pet minuta, a posledice traju ceo život. Jedna takva, donesena u kući u Vijetnamu sedamdesetih godina, odvojila je majku od sina na skoro pola veka. Nije bilo rata na prvoj liniji, nije bilo suda ni papira. Samo autoritet oca koji je rekao "ne" i devojčica od 17 godina koja nije imala pravo glasa.

I tu se priča, bar na papiru, završila.

Jedna trudnoća koja je proglašena sramotom

Kirk je kao dvogodišnjak usvojen iz sirotišta u Vijetnamu. Odrastao je u uverenju da su mu biološki roditelji poginuli tokom rata. To je bila verzija koju je dobio i sa kojom je naučio da živi. Kada vam kažu da nikoga nemate, vremenom prestanete da tražite.

Istina je, međutim, bila mnogo surovija i mnogo ličnija.

Njegova majka, Thuj-Nga Ti Niblett, imala je samo 17 godina kada je ostala trudna sa američkim vojnikom. Rat je već razarao zemlju, a u njenoj kući vodila se druga vrsta bitke, ona porodična. Neudata ćerka i dete sa strancem za njenog oca nisu bili ljubavna priča, već bruka.

Umesto podrške dobila je zabranu.

Čim se porodila, njen otac je uzeo bebu i odveo je. Bez dogovora, bez objašnjenja. Dečakov otac je u međuvremenu premešten u drugu vojnu bazu i nikada nije ni saznao da postoji dete. Veza je presečena u jednom danu, a novorođenče je završilo u sistemu usvajanja.

Tako se, u praksi, gase čitavi životi. Tiho i administrativno.

48 godina čekanja i jedan DNK uzorak

Dok je Kirk u Americi gradio novi život, išao u školu, oženio se i dobio decu, njegova majka je živela sa istom mišlju koja se godinama ne gasi, da negde postoji njen sin i da možda još diše.

Skoro 50 godina nije imala nijednu informaciju. Samo nadu.

Tek 2015. godine prijavila se na DNK testiranje preko jedne onlajn platforme, u pokušaju da ostavi makar digitalni trag. Ne zato što je bila sigurna da će ga naći, već zato što više nije imala šta da izgubi.

U isto vreme, Kirk je oklevao. Verovao je da su mu roditelji mrtvi i nije video smisao da kopa po prošlosti. Na kraju ga je supruga nagovorila da ipak pošalje uzorak. Čisto da proveri.

Nekoliko dana kasnije stigao je mejl od nepoznate žene koja ga je zamolila da je pozove. Pomislio je da je greška. Spam. Pogrešan kontakt.

Nije bila. Sa druge strane linije bila je majka koja ga je tražila skoro pola veka.

Bez patetike i velikih reči, život im je samo vratio ono što im je nekada nasilno oduzeto. Posle 48 godina razdvojenosti, dvoje ljudi koji su morali da budu stranci dobili su priliku da se prvi put upoznaju

