Potonuće broda Titanik nakon što je udario u ledeni breg u noći između 14. i 15. aprila 1912. godine, ostaje jedna od najpoznatijih pomorskih tragedija u istoriji. Više od 1.500 putnika i članova posade je izgubilo život, a priča je inspirisala brojne knjige, pozorišne predstave i filmove, uključujući i hvaljeni film Džejmsa Kamerona iz 1997. godine.

Jedna od najprepoznatljivijih ličnosti iz tragedije bio je kapetan Edvard Smit, čija sudbina i dalje intrigira istoričare i javnost. U svojo knjizi, „Nasleđe Titanika: Kapetan, ćerka i špijun“, autor Den E. Parks istražuje porodično nasleđe Smita i misteriju njegovih poslednjih trenutaka.

Smit je bio među žrtvama, ali njegovo telo nikada nije pronađeno. Svaki izveštaj o njegovoj smrti se donekle razlikuje.

Svedočenja članova posade:

Ajzak Mejnard, kuvar na Titaniku, opisao je kako je video Smita na mostu dok je voda prekrivala palubu:

„Bilo je još šest muškaraca koji su se držali za drvene delove dok smo bili u vodi. Video sam kako kapetana Smita nose sa mosta, a zatim sam ga video kako pliva u vodi.“

S druge strane, drugi članovi posade svedočili su da je kapetan ostao na brodu da pomogne putnicima, uključujući decu:

„Podigao je dete koje je stajalo pored njega na mostu i skočio u vodu“, prisetio se vatrogasac Džejms Mekgan. „Pokušao je da dohvati prevrnuti čamac, ali nije mogao. To je poslednje što sam video kapetana Smita... Držao je devojčicu pod jednom rukom dok je skakao u vodu.“

Tomas Vajtli, stjuard prve klase, dodao je:

„Neke žene su pokušale da ga uvuku u čamac, ali se on odgurnuo i rekao: 'Spasavaj se.' Video sam ga kako nestaje pod vodom i nikada nije izronio.“

Kontroverzna svedočenja i glasine:

Parks napominje da neka od svedočenja imaju problematične izvore - neki od navodnih svedoka nisu čak ni bili na spiskovima posade.

Takođe, novine su 1912. godine širile glasine da je kapetan Smit izvršio samoubistvo tokom potonuća. Njujork tajms je tvrdio da su Smit i član posade „počeli da pucaju u sebe“, dok je Dejli miror izvestio da je kapetan pucao na putnike treće klase. Parks zaključuje da, „u odsustvu dokaza, nijedno od ovih svedočenja nije verodostojno“ i da nema dokaza da je Smit ikada koristio revolver kompanije.

Nakon tragedije, pronađeno je samo 337 tela, dok je Titanik ostao na dnu Atlantskog okeana do 1985. godine, kada ga je otkrio okeanograf Robert D. Balard.

